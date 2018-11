‘Ik vind dat PSG moet worden uitgesloten van Champions League-voetbal’

Als het aan Javier Tebas ligt, wordt Paris Saint-Germain voor minimaal één seizoen uitgesloten van Champions League-voetbal. Les Parisiens zijn in het nauw gebracht door publicaties van Football Leaks, die zouden aantonen dat de Financial Fair Play-regels zijn overtreden. De baas van LaLiga vindt dat deze beschuldigingen eens moeten worden omgezet in een straf.

“We praten en klagen al twee jaar over valsspelen, er had al eerder iets aan gedaan moeten worden. Football Leaks heeft laten zien dat de UEFA niet op de juiste manier heeft opgetreden. Met de informatie die we nu hebben, moeten er een straf uitgedeeld worden. Ik vind dat Paris Saint-Germain voor minimaal één seizoen moet worden uitgesloten van Champions League-voetbal”, tekent AFP op uit de mond van Tebas tijdens een conferentie van Soccerex in Miami.

“Het is niet mijn doel om hen uit de Champions League te krijgen. Het is mijn doel dat iedereen zich aan de Financial Fair Play-regels houdt”, vervolgt de baas van de Spaanse competitie. “De UEFA moet hier snel naar kijken. Ze zijn al enorm vertraagd, want ze hadden twee jaar geleden al moeten optreden. Van Manchester City weet ik niet zoveel en naar hen is door de UEFA nog niet zo goed gekeken.”

“Bij Paris Saint-Germain is het duidelijk dat ze niet hun echte cijfers hebben laten zien en daarom is uitsluiting van de Champions League een logische straf. Als waar is wat in de documenten van Football Leaks staat, moet er ook een onderzoek naar Manchester City komen. PSG heeft gegoocheld met de sponsordeals. Dat heeft Manchester City ook gedaan, maar op kleinere schaal. Ze gebruiken de City Football Group om verliezen te maskeren. Men moet simpelweg de regels volgen”, besluit Tebas.