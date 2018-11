Rooney voelde zich ‘vernederd’ tegen Ajax: ‘Het kon zo niet langer’

Wayne Rooney voelde zich ‘vernederd’ op het einde van zijn periode bij Manchester United. De aanvaller speelde tussen 2004 en 2017 voor de Engelse topclub en werd clubtopscorer aller tijden. Rooney, die donderdag tegen de Verenigde Staten zijn 120ste en laatste interland voor Engeland speelde, wist na de finale van de League Cup in 2017 dat het voor hem tijd was om te vertrekken. Hij zat de hele wedstrijd op de bank en hield de trofee met tegenzin omhoog.

“Er zijn momenten dat je als speler aan jezelf twijfelt en denkt: ben ik nog wel goed genoeg?. Er kwam een moment dat José Mourinho me buiten het team van Manchester United hield. Dat zijn de momenten waarop je aan jezelf begint te twijfelen”, aldus Rooney tegen Sky Sports. “Ik was ervan overtuigd dat ik goed genoeg was om terug te keren in de ploeg, maar die kans heb ik nooit gekregen. In de finale van de Europa League (tegen Ajax, red.) kwam ik een minuut voor tijd binnen de lijnen. En in de League Cup-finale tegen Southampton zou ik erin komen. Dat zijn vernederende momenten.”

De wedstrijden tegen Ajax en Southampton waren voor Rooney belangrijk in zijn keuze om te vertrekken bij United. “Het kwam tot een punt waarop ik vernederd werd. Het kon zo niet langer en moest weg bij Manchester United”, vervolgt Rooney. “Tijdens de wedstrijd tegen Southampton kwam Mourinho naar me toe en hij zei: “Ik wil dat jij de prijs omhoog houdt.” Ik had niet eens gespeeld, maar hij stond erop. Ik heb de prijs omhoog gehouden en gelijk doorgegeven. Ik dacht: wat ben ik aan het doen?. Het was tijd om te vertrekken.”

De 33-jarige Rooney maakte in de zomer van 2017 transfervrij de overstap naar Everton, de club waar hij werd opgeleid en op jonge leeftijd doorbrak. Na een jaar hield hij het voor gezien in de Premier League en vertrok hij naar de Verenigde Staten, waar hij een driejarig contract tekende in de Major League Soccer bij DC United.