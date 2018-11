‘Dat kan ertoe leiden dat meerdere kunstgrasvelden in de Eredivisie verdwijnen’

Toon Gerbrands is redelijk tevreden met de gemaakte afspraken in het nieuwe Eredivisie-akkoord, zo vertelt hij tegenover het Eindhovens Dagblad. Grote veranderingen bleven donderdag tijdens de vergadering tussen de Eredivisie-clubs uit, maar desondanks spreekt de algemeen directeur van PSV van een ‘eerste stapje’.

“Veranderingen gaan vaak via stapjes. Soms is een klein stapje de eerste aanzet naar uiteindelijk veel meer”, aldus Gerbrands. Eén van de agendapunten was het terugbrengen van het aantal clubs in de Eredivisie. Hierover werd geen akkoord bereikt, waardoor de Eredivisie voorlopig nog achttien clubs zal tellen. “Soms is het goed om over je eigen schaduw heen te springen en is kijken naar het algemeen belang gewenst.”

“Tegelijkertijd is het ook jammer dat een aantal clubs niet akkoord wenste te gaan met een kleinere competitie. Dat is donderdag ook niet meer op tafel geweest”, vervolgt de algemeen directeur van de Eindhovenaren. Bovendien kwam er nog geen kunstgrasverbod, al worden clubs die weer willen overstappen naar natuurgras wel financieel tegemoet gekomen. “Daarvoor staan de Europees spelende clubs behoorlijke bedragen af.”

“Dat zie ik als een doorbraak en kan ertoe leiden dat meerdere kunstgrasvelden in de Eredivisie verdwijnen. Andersom is nu ook veiliggesteld dat de Jong-teams in de Eerste Divisie blijven en daar zijn we bij PSV heel tevreden over. Hier praat je echt over een algemeen belang”, aldus Gerbrands, die vertelt dat Manchester City bijvoorbeeld blij was dat Oleksandr Zinchenko bij PSV in het tweede elftal kon spelen. “Een aantal topclubs in Engeland zou maar wat graag willen dat ze met een tweede elftal in bijvoorbeeld de League One actief kunnen zijn.”