Fraser moet puzzelen: ‘Op de training deden jongens van de Onder-12 mee’

Sparta Rotterdam moet zondag in de topper tegen NEC (16.45 uur) een hoop spelers missen. Door blessureleed en de interlandperiode mist trainer Henk Fraser een hoop vaste krachten. De club uit de Keuken Kampioen Divisie heeft zich al meerdere keren beklaagd over het spelen van competitiewedstrijden tijdens interlandperiodes. De KNVB houdt vast aan eerder gemaakte afspraken en daar ondervindt Sparta opnieuw hinder van.

Spelers als Halil Dervisoglu (Turkije), Deroy Duare en Abdou Harroui (beiden Nederland) missen de wedstrijd tegen NEC. Hoeveel spelers Sparta in totaal mist? “Je kunt beter vragen hoeveel wél”, aldus Vriends tegenover het Algemeen Dagblad. “De elf halen we net. Althans, als je het over de A-selectie hebt. Gisteren, tijdens het partijspel, deden ook wat jongens van de Onder 12 mee. Maar ik verwacht niet dat zij worden ingezet in Nijmegen.”

Vriends noemt het ‘bizar’ dat Sparta zoveel spelers mist tijdens de interlandperiode. “Een uitwedstrijd in Nijmegen is normaal al lastig, nu helemaal. Maar goed, we hebben ons bij Sparta voorgenomen niet meer te klagen over al die internationals die uitvliegen”, aldus Vriends, die zelf waarschijnlijk ook niet in actie kan komen. “Die kans is groot, ja. Mijn hamstringblessure is vrijwel genezen, maar NEC-uit halen wordt te krap, vrees ik.”