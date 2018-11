'Van der Sar, Gudde en Nijland misten het leiderschap om iets te veranderen’

Tijdens de vergadering over de veranderagenda hebben de achttien clubs uit de Eredivisie donderdag een akkoord bereikt over een aantal wijzigingen vanaf het seizoen 2020/21. Twee van de belangrijkste punten op de agenda waren het verbieden van kunstgras op het hoogste niveau en het veranderen van het format van de Eredivisie. Er was tijdens de vergadering te weinig steun om de punten daadwerkelijk in werking te laten treden. Desondanks gaf Jacco Swart, voorzitter Eredivisie CV, aan dat hij ‘tevreden en trots’ is op het resultaat. In zijn column voor De Telegraaf vindt Valentijn Driessen dat een opmerkelijke uitspraak.

“Je moet maar durven, jezelf zo op de borst kloppen als je na twee jaar vergaderen zo’n slap resultaat presenteert. Uitgangspunt van de ’Veranderagenda’ was verbetering van de kwaliteit van de Eredivisie en het Nederlands voetbal in zijn geheel”, schrijft Driessen vrijdag in de krant. “Als de uitkomst dan luidt dat er wat marginale inkomsten uit televisiegeld en Europees voetbal worden herverdeeld en jeugdopleidingen beter worden beschermd, maar de kernpunten voor kwaliteitsverbetering worden genegeerd, dan past louter schaamte in plaats van trots en tevredenheid.”

Driessen wijst erop dat de competitie-opzet in de Eredivisie onveranderd blijft en het kunstgras nog altijd niet verboden is. “Het negeren hiervan betekent dat de Eredivisie nationaal en internationaal niet de gewenste impuls krijgt. Het lukt de clubs niet - bang voor degradatie en financiële onzekerheid - om over hun eigen schaduw heen te stappen”, aldus Driessen.

Hij noemt Swart ‘een zwakke schakel’ als het gaat om de Eredivisie serieus op de kaart te zetten. Volgens Driessen is de Eredivisie niets opgeschoten met de nieuwe afspraken. “De betrokkenen Edwin van der Sar (Ajax), Eric Gudde (KNVB) en Hans Nijland (FC Groningen) stelden het allemaal vast, maar misten ook het leiderschap om werkelijk iets te veranderen.”