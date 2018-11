De Mos denkt aan megadeal: ‘Dat zal zéker niet onder de 150 miljoen zijn’

Aad de Mos geeft in de Belgische krant Het Laatste Nieuws hoog op van Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt. De ex-trainer van onder meer Ajax, PSV en Standard Luik is ervan overtuigd dat de twee Ajacieden de absolute top gaan halen. De Mos denkt dat wanneer een club zowel De Ligt als De Jong aantrekt, de transfersom boven de 150 miljoen euro zal liggen.

De Mos noemt de negentienjarige Ajax-aanvoerder De Ligt ‘onwaarschijnlijk sterk’. De Jong vergelijkt hij met Andrés Iniesta. “Hij is gemaakt voor Pep Guardiola en Barcelona - het pure voetbal”, aldus De Mos. “Frenkie creëert constant een meerderheid op het middenveld. Dat deed hij al in de Champions League met Ajax en bij Oranje.”

De Ligt en De Jong lijken onder bondscoach Ronald Koeman een zekerheidje in de basis bij het Nederlands elftal. De Mos vindt dat niet meer dan logisch. “Tegen Frankrijk speelde De Jong balletjes door de benen van Griezmann en Mbappé. Hij en De Ligt zijn geboren talenten, zoals ook Kompany en Hazard dat bij jullie (België, red.) waren. Dan kijk je niet naar hun leeftijd.”

Beide Ajacieden worden in de media wekelijks in verband gebracht met de grootste clubs uit Europa. Met name Barcelona lijkt zeer geïnteresseerd in beide Oranje-internationals. “Wie weet neemt een club ze in een packagedeal. Al zal het dan zéker niet onder de 150 miljoen zijn.”