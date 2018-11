‘Koeman wijzigt Oranje op een positie voor duel met Frankrijk’

Ten opzichte van de wedstrijd tegen Duitsland (3-0) voert bondscoach Ronald Koeman slechts een wijziging door voor het duel van vrijdagavond (20.45 uur) met wereldkampioen Frankrijk. Kenny Tete vervangt Denzel Dumfries op de rechtsbackpositie, zo verwacht het Algemeen Dagblad. Koeman gaf eerder deze week op een persconferentie al aan dat wil vasthouden aan dezelfde namen die het tegen Die Mannschaft goed hebben gedaan.

Jasper Cillessen is door Koeman eerder al aangewezen als eerste keeper van Oranje. Ondanks dat hij op de bank zit bij Barcelona, krijgt hij de voorkeur boven tweede keus Jeroen Zoet. Waar Tete op rechts de vervanger is van PSV-back Dumfries, ziet de viermans achterhoede er met Matthijs de Ligt, aanvoerder Virgil van Dijk en Daley Blind er hetzelfde uit. Stefan de Vrij, Nathan Aké en Patrick van Aanholt moeten genoegen nemen met een plek op de bank. Koeman kiest op het middenveld naar verwachting voor Marten de Roon, Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum. Ook de voorhoede is ongewijzigd: Steven Bergwijn, Memphis Depay en Ryan Babel.

De Franse bondscoach Didier Deschamps moet het in De Kuip stellen zonder Manchester United-middenvelder Paul Pogba. L’Équipe verwacht dat hij wordt vervangen door Steven Nzonzi. Hij komt op het middenveld naast N’Golo Kanté te spelen. In aanloop naar het duel met Oranje oefende Deschamps op de training op twee verschillende formaties. Hij koos tijdens de oefensessie voor een 4-4-2-formatie, met Kylian Mbappé op rechts en Blaise Matuidi vanaf links, terwijl Olivier Giroud en Antoine Griezmann samen voorin stonden. In de 4-3-3-variant schoof Mbappé naar de linksbuitenpositie en kwam Griezmann vanaf rechts, met Giroud in de punt.

Vermoedelijke opstelling Nederland: Cillessen; Tete, De Ligt, Van Dijk, Blind; De Roon, Wijnaldum, Frenkie de Jong; Bergwijn, Memphis, Babel

Vermoedelijke opstelling Frankrijk: Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Digne; Mbappé, Nzonzi, Kanté, Matuidi; Griezmann, Giroud