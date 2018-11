Busquets: ‘We verdienden meer, wij zijn de beste ploeg in deze groep geweest’

Spanje leek vrijdagavond op weg naar een gelijkspel tegen Kroatië, maar incasseerde diep in de blessuretijd door toedoen van Tin Jedvaj toch nog de 3-2. Doordat er in oktober ook al met dezelfde cijfers van Engeland werd verloren, dreigt La Furia Roja nu naast deelname aan de Final Four van de Nations League te grijpen. Sergio Busquets vindt niet dat dat terecht zou zijn.

“Het was jammer dat zij op dat moment nog scoorden, al waren we ook niet veel opgeschoten met een gelijkspel. Zij begonnen erg goed, we hadden het moeilijk in de eerste helft en zeker in de eerste paar minuten. In de tweede helft hadden ze moeite om het vol te houden en kregen wij een aantal kansen, waaronder een paar in het vijfmetergebied”, reageerde hij na afloop van het duel tegenover verslaggevers.

“Wij verdienden meer. We verdienden het om op voorsprong te komen, maar om de een of andere reden mocht het niet zo zijn. Nu moeten we hopen dat Engeland en Kroatië zondag gelijkspelen, aangezien we het niet meer in eigen hand hebben. Het was een hele zware groep, met een paar goede ploegen die ook goed hebben gepresteerd op het WK. Wij zijn de beste ploeg van deze groep geweest, maar we hebben fouten gemaakt en die zijn afgestraft”, sloot Busquets af.

Spanje kan niet meer degraderen uit League A van de Nations League, maar is ook niet zeker van deelname aan de play-offs van het toernooi. De winnaar van het duel tussen Engeland en Kroatië, dat zondag wordt afgewerkt op Wembley, zal namelijk over de Zuid-Europeanen, die zes punten verzamelden uit vier wedstrijden, heen stijgen en naar de Final Four gaan. Als Engeland en Kroatië elkaar in evenwicht houden gaat Spanje alsnog door naar de play-offs.