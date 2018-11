‘Mourinho wilde dat ik de beker in ontvangst nam, maar ik speelde niet eens’

Wayne Rooney speelde donderdagavond tegen de Verenigde Staten zijn 120e en laatste wedstrijd voor de Engelse nationale ploeg en zette daarmee een punt achter een interlandloopbaan die hem tot slechts vijf duels achter recordinternational Peter Shilton bracht. De 33-jarige routinier speelt zijn wedstrijden in clubverband inmiddels voor DC United, nadat hij jeugdliefde Everton na een seizoen alweer verliet. De overstap van Manchester United naar the Toffees was hem juist een jaar daarvoor zwaar gevallen.

“Er zijn momenten waarop je aan jezelf begint te twijfelen. Ik geloofde dat ik goed genoeg was om weer terug te keren in het team, maar ik kreeg daar nooit de kans voor”, blikt hij in gesprek met Sky Sports terug op zijn laatste periode op Old Trafford. “Ik speelde een minuut in de Europa League-finale (tegen Ajax, red.). Er was ook een moment dat ik in ging vallen in de League Cup-finale tegen Southampton waarop ik me schaamde.”

“Het is echt zo ver gekomen. Ik dacht toen bij mezelf: ‘Zo kan ik niet doorgaan.’ Hoe moeilijk het ook was om United te verlaten. José Mourinho kwam tijdens de wedstrijd tegen Southampton naar me toe en zei: ‘Ik wil dat jij de beker in ontvangst neemt.’ Ik zei tegen hem: ‘Maar ik heb niet eens gespeeld.’ Hij hield echter vol, daarna heb ik letterlijk even de beker omhooggehouden en ben ik verder gegaan. Wat was ik daar aan het doen? Ik moest doorgaan en vertrekken”, vervolgt Rooney.

De aanvaller bevindt zich nu in de herfst van zijn loopbaan, maar lijkt voorlopig nog niet van plan om zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen: “Ik hou nog steeds van het spel. Avondwedstrijden vind ik nog altijd het ergst, omdat je dan zit te wachten terwijl je gewoon het veld op wil om te spelen. Ik heb altijd vertrouwen gehad in mijn eigen kwaliteiten en naarmate je ouder wordt, verandert het spel natuurlijk. Je probeert het spel wat meer te lezen, je pakt tijdens de wedstrijd wat meer je rust omdat je ervaren genoeg bent om te weten wanneer je er moet staan. Ik vind het geweldig om te voetballen en of het nou in de Premier League of in de Major League Soccer is, dat gevoel op het veld verandert niet.”