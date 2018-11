Lingard krijgt handen op elkaar met fraaie treffer in afscheidsduel Rooney

Engeland heeft donderdagavond de afscheidswedstrijd van Wayne Rooney met overtuigende cijfers gewonnen van de Verenigde Staten. Op Wembley werd het 3-0 dankzij doelpunten van Jesse Lingard, Trent-Alexander Arnold en Callum Wilson. Rooney zelf kwam een ruim halfuur voor tijd in het veld en speelde zo zijn 120e interland, vijf minder dan recordinternational Peter Shilton.

Bondscoach Gareth Southgate besloot dus om Rooney op de bank te laten starten, maar ruimde wel plek in voor spelers als Borussia Dortmund-uitblinker Jadon Sancho, Brighton & Hove Albion-verdediger Lewis Dunk en Wilson, die de allereerste basisspeler bij the Three Lions namens Bournemouth werd. Ondanks de aanwezigheid van deze relatief onbekende voetballers was het echter een bekendere naam die na een ruime 25 minuten spelen de ban brak namens de Engelsen.

Nadat Christian Pulisic even daarvoor nog voor gevaar zorgde bij het doel van Jordan Pickford, krulde Lingard de bal van de rand van de zestien op fraaie wijze achter Brad Guzan. Lang om van deze tegenvaller te bekomen kreeg de Amerikaanse doelman niet, aangezien hij een minuut na de openingstreffer alweer moest vissen: Sancho kon de bal na gerommel voor het vijandelijke doel voor de voeten van Alexander-Arnold leggen, waarna de verdediger van Liverpool in de verre hoek raak knalde.

Rooney moest vervolgens tot de 58e minuut wachten tot hij aan zijn laatste interland mocht beginnen en met de routinier in de ploeg voor Lingard slaagde Engeland erin om nog een doelpunt te maken. Fabian Delph kreeg met nog een klein kwartier op de klok aan de linkerkant de tijd en ruimte om de bal in de zestien te brengen en zijn precieze voorzet belandde voor de voeten van Wilson, die geen moment twijfelde en zijn debuut met een volley nog verder verfraaide.