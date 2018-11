Gnabry en Sané waarschuwen Oranje met gretig optreden

Duitsland kan met vertrouwen toeleven naar de Nations League-wedstrijd van aankomende maandag tegen Nederland. Die Mannschaft wist de oefenwedstrijd tegen Rusland donderdagavond met speels gemak te winnen: 3-0. Toni Kroos was de opvallendste afwezige bij de Duitsers: de middenvelder van Real Madrid kreeg rust met het oog de krakter tegen Oranje.

Serge Gnabry en Leroy Sané konden wel rekenen op een basisplaats en het tweetaal beschaamde het vertrouwen van bondscoach Joachim Löw niet. Beide flankspelers maakten een gretige indruk en waren na acht minuten voetballen betrokken bij de openingstreffer. Gnabry werd in de loop aangespeeld door Thilo Kehrer, waarna de aanvaller van Bayern München de bal voortrok. Sané was in het strafschopgebied van de Russen ontsnapt aan zijn directe tegenstander en schoof de bal vervolgens van dichtbij voorbij doelman Andrey Lunev.

Rusland was gehavend afgereisd naar Leipzig. Stanislav Cherchesov moest het stellen zonder onder anderen Artem Dzyuba en Aleksandr Golovin en zag zijn ploeg in de eerste helft van het kastje naar de muur gestuurd worden door Duitsland. Nadat Sané halverwege de eerste helft nog een grote kans onbenut had gelaten, zorgde Niklas Süle kort erna uit een hoekschop alsnog voor de 2-0. De derde Duitse treffer kwam op slag van rust op naam van uitblinker Gnabry. Hij werd achter de verdediging van Rusland weggestoken door Kai Havertz en schoot vervolgens alleen voor Lunev beheerst raak.

In de tweede helft nam Duitsland gas terug. Löw voerde de nodige wisselingen door, hetgeen het tempo van de wedstrijd niet ten goede kwam. Daler Kuzyayev was vroeg in de tweede helft dicht bij een doelpunt voor de Russen, maar de middenvelder hielp vrij voor Manuel Neuer een grote kans om zeep. In de slotfase kreeg Müller nog een goede mogelijkheid om de score verder op te voeren voor Duitsland, maar hij kwam uiteindelijk een teenlegte tekort om een voorzet van Kehrer binnen te lopen.