Batshuayi vervangt Lukaku met verve met dubbelslag tegen IJsland

België heeft donderdagavond goede zaken gedaan in de Nations League. De ploeg van bondscoach Roberto Martínez was in Brussel dankzij twee doelpunten van Michy Batshuayi met 2-0 te sterk voor het al gedegradeerde IJsland en houdt zo zicht op de volgende fase van het toernooi. Aankomende zondag is een punt in en tegen Zwitserland genoeg om door te stoten naar de Final Four.

De Rode Duivels, die Axel Witsel voorafgaand aan het duel vanwege het spelen van zijn honderdste interland gehuldigd zagen worden, moesten het in het Koning Boudewijnstadion stellen zonder de wegens een blessure ontbrekende Romelu Lukaku. De spits van Manchester United werd vervangen door Batshuayi en hij miste na een kleine twintig minuten spelen een aardige kans op de openingstreffer.

De bal was in de eerste helft verder als verwacht grotendeels in bezit van de thuisploeg, maar de Belgen slaagden er maar mondjesmaat in een gat te vinden in het hechte blok van de IJslanders. Doordat Batshuayi en Eden Hazard in het restant van het eerste bedrijf het vizier niet op scherp hadden staan werd er dan ook met een teleurstellende brilstand gerust. In het eerste kwartier na de rust ging het wederom niet van een leien dakje voor de Belgen en in een fase waarin de frustraties bij de thuisploeg begonnen toe te nemen trof Dries Mertens de paal.

Een paar minuten later na die bal op het aluminium was het echter wel raak via Batshuayi: Hazard bediende Thomas Meunier met een fraaie steekbal aan de rechterkant van het strafschopgebied, waarna de rechtsback zijn landgenoot in de spits in stelling bracht. Met Hans Vanaken en Adnan Januzaj in de ploeg in plaats van Hazard en Mertens gingen de Belgen vervolgens op zoek naar een uitbreiding van de voorsprong, maar het was AZ’er Albert Gudmundsson die bijna voor een verrassing zorgde.

Thibaut Courtois kon zijn inzet echter zonder al te veel problemen keren en zag vervolgens hoe het een paar minuten later aan de overkant wel raak was. Hannes Haldorsson kon namelijk in eerste instantie nog redding brengen op een inzet van Vanaken, maar sloeg daarbij de bal voor de voeten van Batshuayi, die uit de rebound de eindstand op 2-0 bepaalde.