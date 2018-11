Spanje buigt in extremis voor Kroatië en dreigt ‘Final Four’ mis te lopen

Kroatië heeft de Nations League-kraker met Spanje donderdagavond zeer spectaculair weten te winnen. Het elftal van bondscoach Zlatko Dalic gaf voor eigen publiek tweemaal een voorsprong uit handen, maar ging in de derde minuut van de blessuretijd toch nog met de zege aan de haal: 3-2. Spanje blijft in Groep 4 van Divisie A koploper, maar zal het resultaat van Engeland - Kroatië zondag moeten afwachten. De winnaar van dat duel plaatst zich voor de play-offs; bij een gelijkspel bereikt Spanje de Final Four.

Kroatië verloor op de tweede speeldag van de Nations League met liefst 6-0 van Spanje en had voor eigen publiek dan ook wat goed te maken. De verliezend WK-finalist begon sterk aan de wedstrijd en was al na vijf minuten voetballen dicht bij de openingstreffer. Ivan Perisic trok vanaf de linkerkant van het veld naar binnen, waarna zijn uithaal op de paal belandde. Kort erna was de aanvaller van Internazionale opnieuw gevaarlijk, door de bal uit kansrijke positie voorlangs te schieten.

Spanje had het in de eerste helft lastig. Luis Enrique koos op het middenveld voor Saúl Ñíguez, Sergio Busquets, Dani Ceballos en Isco, maar het viertal slaagde er lange tijd niet in Kroatië zijn wil op te leggen. In de slotfase van de eerste helft werd de druk echter verder opgevoerd, hetgeen op slag van rust resulteerde in een goede kans voor Isco. De middenvelder van Real Madrid beproefde zijn geluk van buiten het strafschopgebied, maar doelman Nikola Kalinic had uiteindelijk een fraaie redding in huis.

In de tweede helft werd de wedstrijd een stuk aantrekkelijker. Kroatië kwam negen minuten na de onderbreking op voorsprong, al kreeg het daarbij wel de hulp van de Spanjaarden. Sergio Ramos speelde Sergi Roberto aan onder druk, waarna de pass van laatstgenoemde met het hoofd werd onderschept door Perisic. De buitenspeler lanceerde daarmee onbedoeld Andrej Kramaric, die oog in oog met David de Gea geen fout maakte: 1-0. Het antwoord van Spanje liet daarna echter niet lang op zich wachten, want luttele minuten later zorgde Dani Ceballos alweer voor de gelijkmaker na goed voorbereidend werk van Isco.

Het team Luis Enrique probeerde daarna door te drukken, maar via Tin Jedvaj kwam Kroatië twintig minuten voor tijd opnieuw op voorsprong. De verdediger kopte bij de tweede paal raak na een voorzet van Luka Modric. Spanje antwoordde echter opnieuw razendsnel: na een handsbal van Sime Vrsaljko benutte Sergio Ramos een strafschop. Beide teams kregen daarna kansen op de zege, maar de wedstrijd viel uiteindelijk de kant van de Kroaten op. Jedvaj groeide diep in blessuretijd uit tot matchwinner, door na een hachelijke situatie voor het doel van De Gea binnen te schieten.