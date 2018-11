Asensio nuanceert woorden na kritiek: ‘De hele wereld viel over me heen’

Marco Asensio zorgde deze week voor vragende blikken in Spanje, door te stellen dat ‘het niet aan hem is’ om Real Madrid te dragen. De 22-jarige middenvelder is dit seizoen regelmatig basisspeler bij de Koninklijke, maar verlegde de verantwoordelijkheid naar anderen. Asensio nuanceert die uitlatingen donderdag enigszins.

"Ik ben nog steeds een jonge speler, er zijn andere spelers die het team moeten leiden. Natuurlijk wil ik meer bijdragen aan de club en belangrijker worden. Het is aan mij om dat te brengen en het is aan de club om mij die verantwoordelijkheid te geven", vertelt de international van Spanje in gesprek met RTV.

Asensio speelde dit seizoen twaalf wedstrijden voor Real Madrid in Laliga, waarvan negen als basisspeler. Daarin kwam hij niet verder dan één doelpunt en één assist. De middenvelder vindt dat zijn prestaties onder een vergrootglas liggen. "De hele wereld viel over me heen", verzucht hij.

Asensio is bezig aan zijn derde seizoen in dienst van Real Madrid. In de twee voorgaande jaargangen won hij onder meer tweemaal de Champions League met de Spaanse grootmacht, maar dit seizoen zijn de resultaten teleurstellend. "Als je een goede wedstrijd speelt, ben je de beste speler ter wereld; als je de bal niet in de kruising schiet, begint men kritiek te leveren. Ik weet zeker dat het tij vroeg of laat zal keren", besluit hij.