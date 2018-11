Roma doneert anderhalve ton aan gewonde Liverpool-fan: ‘Mag nooit gebeuren’

Sean Cox liep een hersenbeschadiging op toen hij in april van dit jaar voorafgaand aan Champions League-wedstrijd tussen Liverpool en AS Roma werd aangevallen door supporters van de Italianen en de Ier is nog altijd niet van zijn verwondingen hersteld. Martina Cox, de vrouw van het slachtoffer, heeft laten weten dat haar man ‘de rest van zijn leven zorg nodig zal hebben’ en i Giallorossi hebben nu besloten het echtpaar daarin tegemoet te komen.

De club heeft namelijk een donatie van honderdvijftigduizend euro gedaan die ten goede moet komen aan de revalidatie van Cox. Honderdduizend euro wordt door Roma zelf betaald, terwijl het restant van het bedrag uit de zak van voorzitter James Pallotta komt: “Wat er met Sean Cox is gebeurd, zou nooit mogen gebeuren bij een voetbalwedstrijd”, laat weten aan de BBC.

“Onze gedachten zijn vandaag, zoals ze al vanaf dag één zijn geweest, bij Sean, Martina en hun hele familie. We hopen dat Sean zo snel mogelijk herstelt”, vervolgde Pallotta, die onlangs met een delegatie van de club een bezoek bracht aan Cox en zijn vrouw. De Liverpool-fan en zijn vrouw moeten de rest van hun leven met de gevolgen van de aanval om zien te gaan.

“Ons leven staat op zijn kop door wat er met Sean is gebeurd. Er zijn geen tekenen die erop wijzen dat Sean op de korte termijn naar huis kan en zelfs met intensieve revalidatie-oefeningen, die jaren zullen duren, heeft hij de rest van zijn leven zorg nodig”, vertelt Martina Cox over haar man, die wordt behandeld in het National Rehabilitation Centre in het Ierse Dun Laoghaire. Liverpool-trainer Jürgen Klopp heeft overigens een bijdrage van vijfduizend euro voor de zorg voor Cox gedaan.