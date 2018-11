Steven Gerrard: ‘Ik besef dat ik nooit zijn charisma en energie zal hebben’

Steven Gerrard zette eind 2016 een punt achter zijn actieve spelersloopbaan en dook daarna het trainersvak in. De 38-jarige Engelsman was eerst als jeugdtrainer werkzaam bij zijn jeugdliefde Liverpool en zwaait sinds het begin van dit seizoen de scepter bij Rangers FC. Gerrard speelde als voetballer nooit onder Jürgen Klopp, maar beschouwt de huidige manager van Liverpool desalniettemin als een grote bron van inspiratie.

Toen Klopp in oktober 2015 arriveerde op Anfield, was Gerrard inmiddels al vertrokken naar Los Angeles Galaxy. Nadat de voormalig middenvelder zich op het trainersvak stortte, bestudeerde hij de methodes van Klopp. "Ik was als een spons, ik bekeek en leerde. Ik bekijk hem nog steeds op televisie om te zien hoe hij met bepaalde situaties omgaat", vertelt Gerrard op de clubsite van Liverpool over de Duitser.

"Ik besef dat ik nooit het charisma en de energie van Jürgen zal hebben, maar als ik een aantal dingen van hem kan oppikken, zou dat al enorm helpen. Als ik hem een berichtje stuur of bel, heeft hij altijd tijd voor me", vervolgt de oud-international van Engeland. Klopp heeft volgens Gerrard slechts een korte afkoelingsperiode nodig. "Tijdens een wedstrijd is hij erg emotioneel, maar zodra de wedstrijd afgelopen is, kan hij zijn emotie een plek geven. Dat is waarom hij zo goed met de druk om kan gaan. Iedere dag is anders, iets wat ik zelf ook moet leren. Ik moet buiten het voetbal ook nog mijn eigen leven kunnen leiden, terwijl ik manager ben. Het is lastig, maar ik werk eraan."

Gerrard is met Rangers bezig aan een prima seizoen. De club uit Glasgow staat na twaalf speelrondes derde in de Schotse Premier League, met slechts twee punten minder dan koplopers Celtic en Heart of Midlothian. In de Europa League staat Rangers na vier wedstrijden op een derde plaats in een groep met Villarreal, Spartak Moskou en Rapid Wien. De ploeg van Gerrard heeft slechts één punt minder dan koploper Villarreal en heeft zodoende nog zicht op het bereiken van de volgende ronde.