‘Erwin Koeman wil transfermarkt op en denkt aan vier Eredivisie-spelers’

Erwin Koeman heeft donderdag te horen gekregen dat hij voorlopig de kans krijgt bij Fenerbahçe en de Nederlandse trainer lijkt op korte termijn de selectie wat meer naar zijn hand te willen zetten. CCN Türk meldt nu namelijk dat de opvolger van de onlangs ontslagen Phillip Cocu zijn oog heeft laten vallen op vier spelers die op dit moment actief zijn in de Eredivisie.

Voor de spitspositie zou Koeman denken aan de komst van Nicolai Jörgensen van Feyenoord en Fran Sol van Willem II. De twee aanvallers werden afgelopen zomer al nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek bij hun respectievelijke werkgevers en lijken hoe dan ook bezig te zijn aan hun laatste seizoen in de Eredivisie.

Naast Jörgensen en Sol zou Koeman aan nog twee aanwinsten uit Nederland denken. Yassin Ayoub speelt pas sinds afgelopen zomer bij Feyenoord, maar zou volgens de Turkse tv-zender alweer in beeld zijn voor een transfer naar Turkije. Voor de verdediging kijkt Koeman daarnaast rond bij PSV: Nicolas Isimat-Mirin krijgt tot nu toe weinig kansen van Mark van Bommel en lijkt in januari of volgend jaar zomer te mogen vertrekken uit Eindhoven. Fenerbahçe zou een mogelijke nieuwe bestemming van de Fransman kunnen zijn.

De Turkse grootmacht is overigens niet alleen bezig met versterkingen uit de Eredivisie. Technisch directeur Damien Comolli bereidt op dit moment naar verluidt een bod van anderhalf miljoen euro op Wálter Kannemann voor, een Argentijnse verdediger van Grêmio. Gustavo Henrique van Santos, Gabriel Costa van Atlético Mineiro en Messias van América-MG zouden daarnaast eveneens in beeld zijn, terwijl Fenerbahçe ook denkt aan de bij Liverpool overbodige Joël Matip. Voor het middenveld gelden Salih Özcan van 1. FC Köln en Berkay Özcan van VfB Stuttgart als mogelijke nieuwe aanwinsten.