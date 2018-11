PSV'er kende valse start: 'Inmiddels is de band met de spelers heel goed'

Ryan Thomas heeft vooralsnog weinig plezier beleefd aan zijn zomerse overstap van PEC Zwolle naar PSV. De middenvelder uit Nieuw-Zeeland liep kort na zijn transfer een zware knieblessure op en kwam zodoende nog niet in actie voor zijn nieuwe werkgever. Thomas werkt ondertussen hard aan zijn herstel en geniet daarbij veel steun van zijn naasten.

De 23-jarige spelverdeler ging elf weken geleden onder het mes. "Ik kan nu al meer dingen doen, dat is mentaal heel goed voor me", vertelt hij in gesprek met PSV TV. "Mijn ouders zijn wel in Eindhoven, maar mijn broer en zus zijn nog in Nieuw-Zeeland. Mijn ouders zijn een maand nadat ik naar PSV kwam naar Eindhoven verhuisd."

Thomas werkt bij TopSupport in Eindhoven aan zijn herstel. "De eerste zes weken was ik hier elke dag. Drie of vier weken later ging ik wel naar De Herdgang om te lunchen en praten met mijn teamgenoten om iedereen wat beter te leren kennen", vervolgt hij. "Inmiddels is de band met de spelers heel goed. Ik kom daar nu vier keer per week. Ik heb iedereen veel beter leren kennen. Iedereen was heel aardig voor me en als ik hulp nodig had, dan kon ik altijd bij hen terecht. Dat geldt ook voor de trainers."

Thomas scheurde in augustus zijn kruisband af op een training, waarvoor normaliter een revalidatieperiode van zes tot negen maanden staat. PSV betaalde ongeveer drie miljoen euro aan PEC voor de middenvelder, die een contract voor vier seizoenen tekende in Eindhoven.