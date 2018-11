Deschamps onder de indruk van Oranje: ‘Hij is jong en technisch goed’

Frankrijk neemt het vrijdagavond in het kader van de Nations League in De Kuip op tegen het Nederlands elftal en voor Didier Deschamps wordt het een bijzonder weerzien met het stadion van Feyenoord. De bondscoach van les Bleus werd zelf achttien jaar geleden Europees kampioen in de Rotterdamse voetbaltempel, al denkt hij dat dit onder zijn spelersgroep niet zo zal leven.

“Het is mooi, het is een prachtige herinnering. Maar mijn spelers zullen het niet begrijpen, sommigen waren toen pas net geboren of nog niet eens. Maar het maakt mij wel blij”, legde hij donderdag tijdens een persconferentie uit aan France Football. Frankrijk won tot nu toe twee van zijn drie wedstrijden in de groep met Oranje en Duitsland en Deschamps hoopt vrijdag op een nieuwe zege op de ploeg van Ronald Koeman.

“Het resultaat wat we morgen behalen moet ervoor zorgen dat we de eerste positie veiligstellen. Dat kan op twee verschillende manieren, maar we moeten de wedstrijd beginnen met de ambitie om hem te winnen”, vervolgde de keuzeheer. Deschamps verwacht geen eenvoudige wedstrijd tegen het Nederlands elftal: “De Nations League is goed, anders speelden we alleen maar vriendschappelijke wedstrijden. We willen eerste worden en de competitie zorgt voor extra adrenaline. Nederland is een team in opbouw en het ziet er goed uit.”

“Ze hebben jonge spelers aan de ploeg toegevoegd en er werden resultaten behaald tegen Duitsland en België. In september nog hadden we het een uur lang erg moeilijk tegen deze ploeg”, somde hij op. De Franse bondscoach is daarnaast te spreken over het spel van Frenkie de Jong: “Hij maakt indruk op mij op het middenveld, omdat hij jong en technisch erg goed is.”