Ajax keert terug voor WK-ganger Edson Álvarez

(OK Diario)

Real Madrid onderzoekt de haalbaarheid van Marc Roca. De middenvelder van Espanyol beschikt over een transferclausule van veertig miljoen euro, een bedrag dat Real wel wil betalen. (OK Diario)

Matteo Darmian heeft de knoop doorgehakt en wil Manchester United in januari verlaten. De Engelse club wil de verdediger echter niet voor een schijntje laten gaan. (Manchester Evening News)

Lucas Leiva en Lazio zijn nog niet akkoord over een nieuw contract. De verdedigende middenvelder, wiens huidige verbintenis afloopt in de zomer van 2020, heeft gevraagd om een jaarsalaris van 2,5 miljoen euro. (Il Messaggero)