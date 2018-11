Twee clubs stemmen tegen veranderingen; Van der Sar betreurt uitkomst

Twee van de achttien clubs hebben tegen het pakket aan veranderingen in de Eredivisie gestemd. Alleen Heracles Almelo en FC Emmen waren tegen, waardoor de vereiste tweederdemeerderheid voor de plannen niet in gevaar kwam. Heracles en Emmen spelen beide op kunstgras en zullen door de wijzigingen worden aangemoedigd om over te stappen op natuurgras.

Clubs die niet op kunstgras spelen, krijgen over twee seizoenen een bonus van maximaal 350.000 euro. Dat geld komt uit een solidariteitsfonds dat wordt gefinancierd door de clubs die Europees voetbal spelen. In een statement laat Emmen echter weten dat het kunstgras niet de reden was om tegen te stemmen. De promovendus was 'vóór overstappen op gras, vóór investeringen in jeugd, vóór het ontzien van topclubs in de bekercompetitie en vóór het tegemoetkomen van topclubs in aangepaste aanvangstijden in perioden van Europees voetbal', allemaal punten die nu dichterbij komen of gerealiseerd zullen worden.

Emmen ging dan ook met een 'positieve houding tegenover het plan' naar de vergadering. "Tijdens de vergadering werd er echter een extra eis gesteld, namelijk verplichte deelname van vier beloftenelftallen in de Keuken Kampioen Divisie. FC Emmen vond principieel dat het als Eredivisie-club hier niet over kon beslissen. Daarom heeft de club in de uiteindelijke stemming tegen gestemd", luidt het statement van de Drentse club.

Algemeen directeur Edwin van der Sar van Ajax, die namens de topclubs naar voren was geschoven in de onderhandelingen, is niet blij met de uitkomst van de vergadering. Hij 'denkt niet' dat de Eredivisie met de nieuwe maatregelen voor talentvolle spelers als Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt uitdagender en interessanter wordt. Van der Sar had graag gezien dat de competitie zou worden ingekrompen tot zestien clubs, maar dat geburt voorlopig niet. "De andere competitie-opzet die we voor ogen hadden zou voor veel clubs, spelers en fans aantrekkelijker zijn. Ook als je het hebt over het creëren van meer weerstand", citeert Het Parool. "Maar er zijn achttien clubs en we zijn er op dat punt niet uitgekomen."