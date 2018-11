‘Manchester-droom kwam uit: ‘Ik dacht: onmogelijk, hoe kan dit?’

MAASTRICHT - Marnick Vermijl maakte op achttienjarige leeftijd een droomtransfer naar Manchester United. Nu, acht jaar later, speelt de rechtervleugelverdediger op huurbasis voor MVV Maastricht. Hier hoopt Vermijl zijn niveau van weleer weer te halen. Over de heftige afgelopen maanden van Vermijl, over zijn avontuur bij Manchester United en over Louis van Gaal.

Door Gijs Freriks

“Het was de laatste dag van de transferperiode, ik moest heel snel beslissen.” Toch had Vermijl op 31 augustus niet veel bedenktijd nodig om in te stemmen met het voorstel van MVV Maastricht. Hij wilde immers weer aan voetballen toekomen en in De Geusselt kreeg hij die kans. Precies één week na zijn presentatie maakte Vermijl tegen Almere City (2-2) zijn debuut voor De Sterrendragers en inmiddels staat hij op acht optredens. “Het is tot dusverre alleen maar positief bevallen”, zegt Vermijl tegen Voetbalzone, de officiële partner van de Keuken Kampioen Divisie.

De Belg kende wel een ‘stroeve start’ en dat had vooral te maken met ‘persoonlijke problemen’: “Dit is niet eerder in de media gekomen, maar dat komt omdat we het bewust hebben stilgehouden. Ik miste twee wedstrijden. We hebben toen gezegd dat ik geblesseerd was, maar eigenlijk was mijn vriendin in verwachting. We hebben het kindje na 26, 27 weken moeten afgeven. Het had een open ruggetje en er was iets mis met de hersenen. De levenskwaliteit was nul geweest. Het was een heel moeilijke periode. Je staat dan stil bij hoe onbelangrijk voetbal dan eigenlijk is. Gelukkig gaat het stapje voor stapje beter.”

De cijfers van Marnick Vermijl bij MVV Maastricht.

Hoe lukte het je om je weer op het voetbal te concentreren?

“Ik ben heel goed opgevangen door MVV. De club heeft mij alle tijd en ruimte gegeven om het te verwerken. Ik heb ook een paar trainingen gemist vanwege alle onderzoeken die erbij kwamen kijken. Nu alles achter de rug is, gaat het beter en beter. Het is als voetballer niet makkelijk om trainingen te missen, maar ik weet de focus nu weer op het voetbal te leggen.”

Ofschoon Vermijl het naar zijn zin heeft bij MVV, had hij zich een paar jaar geleden waarschijnlijk een andere voorstelling van zijn carrière gemaakt. Als tiener ruilde hij Standard Luik in voor Manchester United, de club waar hij altijd al supporter van was geweest. Hij was vastberaden om te slagen bij the Mancunians en maakte in september 2012, in een bekerduel met Newcastle United, zijn debuut. In 2014 deed hij onder Louis van Gaal mee tegen MK Dons (4-0 verlies) en daar bleef het voor Vermijl bij op Old Trafford.

Wanneer hoorde je voor het eerst van de interesse van Manchester United?

“We deden met Standard mee aan een wintertoernooi in Cuijk (de Copa del Agatha, GF.). Ik speelde volgens mij niet heel goed, maar na de finale kwamen Ole Gunnar Solskjaer en Warren Joyce naar mij toe. Ik had ze natuurlijk al langs de lijn zien staan. Ze zeiden: ‘wij zijn trainers van Manchester United. We geven je ons kaartje mee omdat we willen dat je volgende week komt kijken bij ons trainingscomplex. We zijn geïnteresseerd in u’. Ik dacht: onmogelijk, hoe kan dit? Het was heel bijzonder. Ze vertelden dat ze al heel veel beelden van mij gezien hadden en dat ze naar het toernooi waren gekomen om mij nog één keer live te zien voetballen.”

Heb je nog getwijfeld of je moest gaan?

“Ik wilde sowieso mijn school (de topsportopleiding aan het Sint-Jan Berchmanscollege in Genk, GF.) afmaken en dat heb ik ook gedaan. Maar als Manchester United komt aankloppen, dan is het heel moeilijk om zoiets af te wijzen. Het was de club die ik van jongs af aan heb gesupporterd. Waarom ik fan was van Manchester United? Ik keek hun wedstrijden en heb de Engelse competitie altijd interessant gevonden. En er liepen spelers rond als Paul Scholes en Ryan Giggs. Nee, dat zijn geen echte rechtsbacks, haha. Maar Gary Neville wel.”

Vind je dat je genoeg kansen hebt gekregen bij Manchester United?

“Het is achteraf altijd makkelijk praten. In 2015 ging ik naar Sheffield Wednesdday omdat ik niet het gevoel had dat ik kansen zou krijgen. Op het moment dat ik vertrok, werd Manchester United geteisterd door een blessuregolf. Alle verdedigers waren geblesseerd en daardoor kregen zelfs de jongens die achter mij in de pikorde stonden een kans. Achteraf had ik misschien beter kunnen blijven, maar dat was een keuze van dat moment. Maar gezien de algehele concurrentie was het sowieso niet simpel om een plek te veroveren.”

Je hebt samengewerkt met onder anderen Louis van Gaal. Hoe was dat?

“Hij was een goede trainer en tactisch is hij heel sterk. Daarnaast is hij heel eerlijk en zei hij waar het op stond. Hij draaide nooit om de pot heen. Hij zei: als je wil blijven, is dat geen probleem. Maar als je een carrière wil opbouwen, dan kun je misschien beter rond gaan kijken waar je wekelijks kan spelen. Het is fijn wanneer een coach zo duidelijk is.”

Je verloor in de EFL Cup met 4-0 van MK Dons. Had je na die nederlaag het gevoel: ik heb mijn laatste kans onder Van Gaal verspeeld?

“Nee. Sterker nog: hij kwam na die wedstrijd naar me toe en zei: ‘je was de beste op het veld’. Van Gaal had een paar jeugdige spelers laten meetrainen en had die daarom ook meegenomen naar de wedstrijd. Er kwamen immers belangrijke weken aan. Hij dropte ze in de basis, maar ook met die namen had het natuurlijk niet mogen gebeuren dat we met 4-0 verloren.”

Vermijl liet zich door Manchester United verhuren aan achtereenvolgens NEC, Sheffield Wednesday en Preston North End. Laatstgenoemde club nam Vermijl in 2016 voor drie jaar onder contract en stalde de voormalig jeugdinternational vorig seizoen bij Scuntorphe United. Manager Alex Neil had Vermijl ook voor het huidige voetbaljaar klaarblijkelijk niet nodig. “Ik had niet het gevoel dat ik daar het aantal speelminuten zou maken dat ik wilde maken. Dan is het misschien beter om een stap terug te zetten om er twee vooruit te zetten. Ik was vorig jaar ook veel geblesseerd geweest en heb daardoor geen volledig seizoen kunnen draaien. Ik vond het daarom extra belangrijk dat ik dit seizoen wél veel zou spelen.

Waar Vermijl komend seizoen voetbalt, dat weet hij nog niet. Zijn contract bij Preston loopt af. Hij sluit niet uit dat hij dat verlengt, maar een langer verblijf bij MVV zou eveneens tot de mogelijkheden kunnen behoren. “Natuurlijk! Ik houd alle opties open. Ik probeer nu mijn best te doen en dan zien we wel waar het schip strandt. In het voetbal kan er altijd iets gebeuren: je raakt geblesseerd, er komt een nieuwe trainer, noem maar op. Toen Sir Alex Ferguson nog bij Manchester United zat, verlengde ik mijn contract met twee seizoenen.”

“Een paar maanden later maakte hij bekend dat hij zou stoppen. David Moyes kwam en nam bij de voorbereiding maar vijftien spelers mee. Er was dus geen plaats voor jongere voetballers. Dan weet je wel hoe laat het is…” Met MVV staat Vermijl na dertien speelronden op de veertiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Het team trainer Ron Elsen neemt het zondag thuis op tegen Roda JC Kerkrade en Vermijl staat naar alle waarschijnlijkheid weer in de basis.