Premier League-clubs gaan overstag en stemmen voor VAR

De video assistant referee (VAR) doet volgend seizoen zijn intrede in de Premier League. De clubs hebben daar donderdag een akkoord over bereikt, zo melden Engelse media. De Premier League zal een officieel verzoek indienen bij spelregelcommissie IFAB en wereldvoetbalbond FIFA om officieel met een videoscheidsrechter te mogen werken.

De VAR wordt al toegepast in onder meer de Eredivisie, de Bundesliga en de Serie A. De Premier League bleef vooralsnog achter; alleen in de FA Cup en de EFL Cup worden wedstrijdsituaties live beoordeeld aan de hand van videobeelden. De invoering van de VAR in de Premier League is een grote stap, zeker omdat er aanvankelijk veel kritiek was op de manier waarop het systeem werd toegepast in de bekertoernooien.

Onder meer Mauricio Pochettino, manager van Tottenham Hotspur, spuwde zijn gal na een FA Cup-duel met Rochdale in februari: "Dit was beschamend. De spelers hadden het lastig om de focus te bewaren. Zelf geloof ik niet dat we op dit moment VAR nodig hebben", zei hij. In april stemden de clubs uit de Premier League nog tegen de komst van de VAR, maar nu zijn genoeg verenigingen overstag gegaan om de stap te zetten.