Fanatieke gamers opgelet! De beste Black Friday-deals voor games en consoles

ADVERTORIAL - Gamers opgelet! MediaMarkt heeft dikke deals voor games en consoles op Black Friday die je in de gaten moet houden! We hebben de beste aanbiedingen voor jullie op een rijtje gezet.

De releases van onder andere Red Dead Redemption, Call of Duty en natuurlijk FIFA 19 zijn achter de rug. En dus is het tijd om je op de bank te nestelen en te genieten van jouw favoriete game. Mocht je nog niet voorzien zijn of inmiddels toe zijn aan iets nieuws, dan is nu het moment. MediaMarkt komt namelijk vanaf vandaag al met de beste Black Friday-deals voor de echte gameliefhebber.

Je hebt de keuze uit twee verschillende modellen van de Xbox One. De voordeligste is de Xbox One S. Mocht je jouw gamecollectie willen uitbreiden, dan kun je dat ook via een bundel doen. Assasin’s Creed-fan, Battle Royal-purist of Fortnite-verslaafd? Dan is het goed om de volgende deals in de gaten de houden:

Xbox One S - Actie duurt van 20 tot en met 26 november 2018; te pre-orderen vanaf 19 november:

- De Xbox One S is verkrijgbaar van 299,- voor 179,-!

Xbox One S Bundels - Actie duurt van 20 tot en met 26 november 2018; te pre-orderen vanaf 19 november: De volgende bundels zijn verkrijgbaar: Xbox S + Battlefield 5, Xbox S + Forza H3 + Hotwheels, Xbox S + PUBG & Xbox S + Assassins Creed. De Xbox One S bundels is verkrijgbaar van 299,- voor 194,-!

Controller deals - Actie duurt van 19 tot en met 26 november 2018; de witte en zwarte variant van € 56,99 voor € 39,99!

Xbox One X (bundels)

Actie duurt van 23 tot en met 26 november 2018; te pre-orderen vanaf 19 november. Dit zijn de volgende bundels: One X White + Fallout 76, One X + Battlefield 5 & One X + Forza.

De Xbox One X is verkrijgbaar van € 499,- voor € 394,-!

Geen Xbox-liefhebber maar voorkeur voor een Playstation? Voor de Playstation 4- en controllers zijn er dan verschillende deals om in de gaten te houden, inclusief Spider-man, God of War, GTA of Red Dead Redemption 2.

PlayStation 4 - Actie duurt van 23 tot en met 26 november 2018; te pre-orderen vanaf 19 november.

De PlayStation 4 Spiderman bundel is verkrijgbaar van 379,- voor 289,-!

PlayStation 4 controller - Actie duurt van 23 tot en met 26 november 2018;

De Playstation 4-controllers zijn verkrijgbaar in de volgende varianten: God of war, Zilver V2, Gold, Berry Blue V2, Fanta Orange en nog andere diversen kleuren.

De controllers zijn verkrijgbaar van € 69,99 voor € 39,99!

Beste gamedeals tijdens Black Friday

Of je nu tijdens Black Friday een nieuwe console oppikt of er thuis al eentje hebt staan, je moet er natuurlijk wel iets op te gamen bij hebben. Dit zijn de vijf beste gamedeals tijdens Black Friday:

1. Red Dead Redemption 2

Actie duurt van 19 tot en met 26 november 2018;

De game is verkrijgbaar van € 59,99 voor € 55,00!

2. FIFA 19

Actie duurt van 23 tot en met 26 november 2018;

De game is verkrijgbaar van € 69,99 voor € 39,99!

3. Call of Duty: Black Ops IIII

Actie duurt van 23 tot en met 26 november 2018;

De game is verkrijgbaar van € 59,99 voor € 45,00!

4. Pokémon Let’s Go Pikachu! en Let’s Go Eevee!

Actie duurt van 19 tot en met 26 november 2018;

De game is verkrijgbaar van € 59,99 voor € 55,00!

5. F1 2018 Headline Edition

Actie duurt van 19 tot en met 26 november 2018;

De game is verkrijgbaar van 69,99 voor 34,99!

De PC editie is verkrijgbaar van € 49,99 voor € 29,99!

De beste gaming-gear tijdens Black Friday

Online gaming wordt pas echt tof als je met je vrienden tactieken bespreekt en samen de overwinning behaalt. Daarom hebben we ook de beste deals op gaming-headsets voor Black Friday voor je op een rijtje gezet:

1. Logitech G231 Prodigy

Actie duurt van 19 tot en met 26 november 2018;

Deze headset is verkrijgbaar van € 49,99 voor € 39,99!

2. Trust GXT-160

Actie duurt van 19 tot en met 26 november 2018;

Deze muis is verkrijgbaar van € 34,99 voor € 29,99!

3. Turtle Beach Stealth 600

Actie duurt van 19 tot en met 26 november 2018;

Deze headset is verkrijgbaar van 95,95 voor 84,99!

4. Logitech G29 en G920

Actie duurt van 19 tot en met 26 november 2018;

Deze set is verkrijgbaar van 269,- voor 209,-!

5. Trust GXT-322

Actie duurt van 19 tot en met 26 november 2018;

Deze headset is verkrijgbaar van € 29,99 voor € 27,00!

Dat zijn nogal wat mooie deals op zwarte vrijdag! Toch is het wel dé dag om met voordeel een vette game of console te scoren. En vergeet niet: op = op!