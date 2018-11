Barça ‘weigerde’ sensatie: ‘Zijn vader zei dat hij naast Messi wilde staan’

Barcelona had in de zomer van 2017 Kylian Mbappé in huis kunnen halen, zo claimt Josep Maria Minguella. De voormalig zaakwaarnemer, die nauwe banden onderhoudt met de Catalaanse topclub, zegt in het programma La Porteria dat Barcelona ruim een jaar geleden geweigerd heeft om de huidige aanvaller van Paris Saint-Germain te strikken.

“Op 5 augustus heb ik Mbappé aangeboden bij Barcelona. Een reactie bleef uit. Ik ben van mening dat ze een fout hebben begaan die Barcelona voor de komende tien jaar gaat beïnvloeden”, aldus Minguella, die ook in nauw contact stond met de jonge wereldkampioen. De Spanjaard vertelt dat Mbappé graag naar Barcelona was gegaan.

“Zijn vader heeft mij verteld dat Kylian heel graag naast Lionel Messi op het veld had willen staan”, aldus Minguella. Het verhaal van de voormalig belangenbehartiger staat niet op zichzelf, want in oktober 2017 berichtte Cadena COPE al dat Barcelona Mbappé had geweigerd en besloten had om Ousmane Dembélé weg te plukken bij Borussia Dortmund.

Mbappé wilde naar een club waar hij zoveel mogelijk kans op speeltijd had, claimde de radiozender. Bij het eveneens geïnteresseerde Real Madrid vreesde hij door de aanwezigheid van onder anderen Cristiano Ronaldo, Gareth Bale en Karim Benzema voor een reserverol. Ook PSG zou hij aanvankelijk niet hebben zien zitten. Mbappé heeft zelf eerder aangegeven dat hij de stap naar de Franse topclub altijd al ambieerde.