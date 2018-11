Huiseigenaar woest op Dembélé: ‘Verrot voedsel in de koelkast en de kastjes’

De eigenaar van het huis dat Ousmane Dembélé huurde in Dortmund, eist een schadevergoeding van de aanvaller. Volgens BILD heeft de aanvaller het huis met 'aanzienlijke schade' achtergelaten, toen hij in augustus 2017 overstapte van Borussia Dortmund naar Barcelona. De schade van de 'troep' die Dembélé aanrichtte wordt geraamd op 20.752,76 euro.

De huiseigenaar, Gerd Weissenberg, is naar de rechter gestapt en eist dat bedrag van Dembélé, plus rente. "Er lag overal rotzooi", vertelt de 71-jarise Weissenberg. "Er was verrot voedsel in de koelkast en in de kastjes, er lagen veel plastic tassen op de grond, er lag een stapel onbetaalde rekeningen bij de voordeur."

Dembélé liet de huiseigenaar niet weten dat hij zou verhuizen en gaf de sleutels niet terug, waardoor alle sloten vervangen moesten worden. Volgens BILD, dat enkele foto's publiceert van het desbetreffende huis, weet de rechtbank in Duitsland het huidige adres van Dembélé niet en kunnen er dus geen documenten naar hem worden verstuurd betreffende de rechtszaak.

Dembélé was al het gesprek van de dag in Spanje. De buitenspeler was zonder opgaaf van reden afwezig bij de training afgelopen week en was bij het duel met Real Betis (3-4 verlies) naar verluidt slechts vijf minuten voor aanvang van de partij, terwijl ook reservespelers ruim op tijd aanwezig moeten zijn. Volgens Mundo Deportivo heeft de zaakwaarnemer van Dembélé contact gezocht met de clubleiding om de situatie te bespreken.