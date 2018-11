Ajax toonde interesse in Vermijl: ‘Persoonlijk geen contact gehad’

Marnick Vermijl speelde in het seizoen 2013/14 op huurbasis voor NEC. De rechtsback kon degradatie uit de Eredivisie niet voorkomen, maar speelde zich zelf wel in de kijker bij grotere clubs. Zaakwaarnemer Tony Dullers vertelde in Het Nieuwsblad dat onder meer Ajax interesse had.

“Ik heb volgende week een gesprek met Genk-directeur Dirk Degraen en met Anderlecht zit ik later nog samen. Ook Ajax en enkele Premier League-clubs informeerden al. Engeland blijft zijn voorkeur genieten, maar voor mooie Nederlandse en Belgische clubs staat hij zeker open”, vertelde Dullers in maart 2014.

Het volledige interview met Marnick Vermijl, waarin hij vertelt over onder meer Manchester United en Louis van Gaal, verschijnt vrijdag.

Hoe serieus was de belangstelling uit Amsterdam? “Ik heb persoonlijk geen contact met Ajax gehad. De media schijven natuurlijk van alles. Ik was toen jong, mijn contract liep af en dan tonen verschillende clubs interesse. Maar ik was er niet mee bezig”, zegt Vermijl nu. De Belg vertrok naar Sheffield Wednesday en inmiddels voetbalt hij voor MVV Maastricht, dat Vermijl huurt van Preston North End.