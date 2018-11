Bayern München publiceert ‘excuus’-video: ‘Ik was erg emotioneel’

Franck Ribéry heeft donderdag in een videoboodschap, geplaatst op de clubsite van Bayern München, zijn excuses aangeboden voor zijn gedrag jegens Patrick Guillou. De aanvaller raakte zaterdag na de 3-2 nederlaag tegen Borussia Dortmund in een handgemeen met de journalist en betuigt nu openlijk spijt voor zijn acties.

Ribéry zou de verslaggever van beIN Sports tegen de borst gestoten hebben en hem drie keer tegen de wang hebben gemept. De Franse veteraan kwam zijn landgenoot tegen toen hij op weg was naar de spelersbus. Ribéry schold Guillou uit en werd daarna ook fysiek. Het is onduidelijk waarom de aanvaller de confrontatie opzocht, maar Guillou zou eerder kritisch hebben geschreven over de buitenspeler.

Afgelopen woensdag was Guillou samen met collega Jean-Charles Sabattier op bezoek bij de Duitse topclub om met Ribéry, Hasan Salihamidzic en Uli Hoeness de situatie te bespreken. Ribéry heeft toen zijn excuses aangeboden aan de journalist. Donderdag legt Ribéry in een video uit dat de twee kemphanen deze week lang met elkaar hebben gesproken.

“Natuurlijk is het fout wat ik heb gedaan. Ik was erg emotioneel na de wedstrijd. Ik heb mijn excuses aangeboden aan Patrick en zijn familie en ik hoop dat we de kwestie nu achterwege kunnen laten”, aldus Ribéry. Bayern staat door de nederlaag zeven punten achter op koploper Dortmund. Van de elf Bundesliga-wedstrijden dit seizoen wist der Rekordmeister er slechts zes om te zetten in een overwinning.