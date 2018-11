Koeman lyrisch over ‘multifunctionele teamplayer’: ‘Altijd bezig met anderen’

Het Nederlands elftal staat vrijdagavond wederom tegen Frankrijk. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman verloor in september in Parijs met 2-1 van de wereldkampioen en nu mag Oranje het weer opnemen tegen het topland. “We willen dit keer echt goed beginnen”, zegt Koeman donderdag op een persconferentie, geciteerd door onder meer het Algemeen Dagblad.

“Dat het voorheen niet altijd lukte, was in mijn ogen ook een mentale kwestie. Daarom was Frankrijk zo belangrijk, toen zagen ze dat we kunnen wedijveren met landen van dergelijk niveau. De wedstrijd morgen als laatste stap? We spelen tegen de wereldkampioen. Het kan moeilijker worden dan in Parijs,” aldus Koeman, die wijst naar de individuele klasse van de tegenstander.

Koeman zat bij de persconferentie naast Georginio Wijnaldum. De bondscoach vindt dat de middenvelder bij Liverpool op 'een geweldige niveau' acteert. “Hij is multifunctioneel. Een echte teamspeler, hij is altijd bezig met anderen. Ik zie hem het liefst in een aanvallende rol, maar bij Liverpool speelt hij controlerend. Hij is klaar om bij ons het niveau te halen dat hij wekelijks bij zijn club haalt.”

Kenny Tete is ook weer opgeroepen voor Oranje, terwijl de rechtsback geen vaste waarde is bij Olympique Lyon. Koeman ziet in Tete de ideale back, benadrukt hij. “Daar was ik in Oranje zeer tevreden over. Hij moet bij Lyon meer spelen, maar ik vind het hem de meest complete rechtsback. De 1-1 van Ryan Babel in Frankrijk kwam bij hem vandaan. Hij is ook geblesseerd geweest, speelde twee duels in de laatste weken in Frankrijk. Dat was voldoende om hem te selecteren.”