Wijnaldum onthult spelletjeskoning: ‘We gaan goed met elkaar om’

Het Nederlands elftal speelt vrijdagavond in De Kuip de Nations League-wedstrijd tegen Frankrijk en er moet gewonnen worden door Oranje om hoop te houden op de eerste plek in Groep 1 van Divisie A. Georginio Wijnaldum constateert dat de spelersgroep steeds hechter wordt, mede omdat Oranje is verhuisd van Noordwijk naar Zeist.

“Stefan de Vrij is de beste in het spel 30 seconds’’, zegt Wijnaldum donderdagmiddag op de persconferentie, geciteerd door het Algemeen Dagblad. “Als we hebben gegeten, maken we vier teams en dan spelen we spelletjes. Samen. Het is wel grappig. Er is rust rond Oranje. Dat willen we allemaal. Daar hebben we zelf voor gezorgd met resultaten en de manier van voetballen.”

De middenvelder van Liverpool verzekert echter dat de positieve resultaten snel kunnen omslaan. “We zijn allemaal van dezelfde generatie. We houden van dezelfde dingen en er is geen kloof. We gaan goed met elkaar om. Ik kan zelf echt met iedereen goed opschieten. Dat was tijdens het WK 2014 ook zo. Daarna werd de sfeer minder, omdat we geen resultaten haalden. Niet zozeer tussen de spelers, maar meer de sfeer.”

Bondscoach Ronald Koeman is blij dat de sfeer onderling goed is. “Ik vind het leuk dat mijn spelers dingen samen doen. Ik ben zelf ook van de spelletjes, maar niet van de spelletjes die de spelers spelen. Ze zijn veel bij elkaar en leren elkaar beter kunnen. Dat is alleen maar goed. De plek waar we nu zitten, nodigt uit tot bij elkaar zitten. De spelers hebben ook een appgroep, waarin ze buiten de interlands contact met elkaar hebben. Je ziet de groep naar elkaar toeleven", zo geeft de trainer donderdag aan.