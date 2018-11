Erwin Koeman mag aanblijven: ‘Hij is de juiste man voor ons’

Erwin Koeman krijgt voorlopig het vertrouwen bij Fenerbahçe. Technisch directeur Damien Comolli is tevreden over de Nederlander, die sinds eind oktober de honneurs waarneemt na het vertrek van Phillip Cocu. Koeman functioneert op interim-basis, maar lijkt een permanente aanstelling te kunnen verwachten.

Koeman begon zijn dienstverband met een verdienstelijk gelijkspel op bezoek bij Galatasaray (2-2). Daarna werd Anderlecht met 2-0 geklopt in de Europa League en won Fenerbahçe in de Süper Lig met 2-0 van Alanyaspor. Dat was de eerste competitiezege in zeven duels. "Als we de laatste drie wedstrijden bekijken, dan zien we consistentie in de ploeg", zegt Comolli in de Turkse pers.

"Voorheen speelden we ook goed in sommige wedstrijden, maar de consistentie ontbrak. De ene wedstrijd was goed, de andere weer slecht. Maar we hebben Koeman verteld dat hij de juiste persoon is en dat we met hem verder willen. We zijn positief over zijn werkzaamheden", aldus de directeur, die opmerkt dat de vorm van Mathieu Valbuena een van de redenen voor het herstel is.

Onder Cocu was de Fransman een wisselspeler, maar Koeman heeft hem drie basisplaatsen gegeven. Sindsdien gaf hij drie assists en maakte hij zelf twee doelpunten. "Geweldig. Koeman heeft andere dingen van hem gevraagd en zorgt daarmee voor een goed gevoel bij hem", aldus de directeur van de huidige nummer dertien van Turkije.