‘Ik lach om een simpele speler als hij, want Pogba en Sterling steunen me’

Hoewel hij met Central Coast Mariners niet tot een akkoord kwam over een profcontract, koestert Usain Bolt nog altijd de droom om door te breken als profvoetballer. De voormalig topatleet vertelt aan Sky Sports dat hij deze maand nog de knoop wil doorhakken over zijn toekomst. Van de kritiek op zijn kwaliteiten als voetballer ligt Bolt niet wakker, geeft hij verder aan.

"We kwamen niet uit de contractvoorwaarden, dus dat is afgesloten", doelt de Jamaicaan op zijn avontuur bij Central Coast Mariners. "Maar ik heb veel aanbiedingen van andere clubs. We bekijken nu wat we gaan doen. Voor het eind van november zullen we besluiten of ik naar een andere club ga of het voor gezien houd." Bolt trainde enige tijd mee bij Central Coast Mariners en speelde onder meer mee in twee oefenduels. Hij scoorde tweemaal, maar werd flink bekritiseerd door onder meer Andy Keogh. Volgens de voormalig international van Noord-Ierland heeft Bolt 'de balaanname van een trampoline'.

"Mensen zullen altijd zeggen wat ze willen. Daar ben ik als atleet wel aan gewend", reageert de 32-jarige Bolt. "Toen ik begon als sprinter, waren veel mensen ook niet positief over me. Maar ik bewees ieder jaar hun ongelijk. Ik wil het voetbal in. Hij (Keogh, red.) was vast ook niet op zijn topniveau toen hij net was begonnen, begrijp je? Ik vat het niet persoonlijk op. Ik kan er wel om lachen. Ik heb zoveel topspelers ontmoet, zoals Patrick Vieira, maar ik heb ook gesproken met Paul Pogba en Raheem Sterling. Zij vinden het mooi om te zien dat ik het probeer."

"'Kom op, je kan het', zeggen ze tegen me. Ze steunen me, dus ik maak me niet druk om wat simpele spelers als er topspelers zijn die snappen dat het mijn droom is", benadrukt de achtvoudig olympisch sprintkampioen. Volgens Engelstalige media weigerde Bolt een contract voor 130.000 euro per jaar in Australië en mikte hij op 2,6 miljoen euro. Zelf lijkt hij dat wat te nuanceren. "Het gaat absoluut niet om het geld. Ik wil het proberen en zien hoe goed ik kan worden."