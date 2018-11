‘Ik wilde Barça niet verlaten, maar na het telefoongesprek dacht ik: wow!’

Voor een bedrag van 14 miljoen euro, dat naar verluidt kan oplopen tot 22 miljoen euro, maakte Lucas Digne in augustus de overstap van Barcelona naar Everton. Zijn komst was een belangrijk succes voor directeur Marcel Brands, maar de belangrijkste man bij het realiseren van de deal was Marco Silva. Een gesprek met de trainer overtuigde Digne ervan om Barcelona te verlaten, vertelt hij donderdag aan Goal.

De 25-jarige linksback, die deel uitmaakt van de selectie van Frankrijk voor de duels met het Nederlands elftal (vrijdag) en Uruguay (dinsdag), geeft aan dat hij aanvankelijk niet de intentie had om weg te gaan uit Spanje. Bovendien wilde Barcelona hem eigenlijk niet verkopen. "Maar toen ik belde met Marco Silva, kreeg ik opeens een heel speciaal gevoel. Hij wakkerde het vuur in mij aan. Ik dacht: wow, ik wil echt voor deze club en deze trainer spelen. Ik vroeg Barcelona om mij te laten gaan en na een paar gesprekken ging de club akkoord."

Digne zegt dat Barcelona begrip had voor zijn wens en is de club daar nog altijd dankbaar voor. "Het was moeilijk om Barcelona te verlaten, want als kind droomde ik er al van om voor die club te spelen. Ik had kunnen blijven en dan had ik nog steeds een geweldig leven gehad in die stad en bij die club", vertelt de vleugelverdediger. "Maar ik ben 25 jaar en bevind me in een fase van mijn loopbaan waarin ik elke week wil spelen, een grotere rol in het team wil en het volledige vertrouwen van de trainer wil voelen. Daarom kon ik het project van Everton niet afslaan."

"Ik was pas 22 jaar toen ik naar Barça ging. Het was de perfecte plek om mezelf te ontwikkelen", blikt Digne terug. Hij kwam in twee seizoenen tot 46 duels voor, in zijn ogen, 'de grootste club ter wereld'. "Ik trainde elke dag met absolute topspelers als Lionel Messi, Andrés Iniesta, Neymar en nog zoveel anderen. Natuurlijk ben ik daar een betere speler van geworden. Ik heb genoten van mijn beide seizoenen bij Barcelona. Ik vertrok na een geweldig seizoen, waarin we de dubbel pakten en ik mezelf nog verder ontwikkelde."