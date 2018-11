‘Andrea Pirlo’ bij Ajax: ‘Hij is een door God gegeven voetballer’

Lasse Schöne is een zeer gewaardeerde kracht bij Ajax. De 32-jarige Deen is reeds sinds 2012 actief in Amsterdam en heeft dit seizoen onder Erik ten Hag een rol als controlerende middenvelder. Jon Dahl Tomasson, die als assistent met Schöne samenwerkt bij de nationale ploeg van Denemarken, ziet de veteraan als een soort Andrea Pirlo.

De voormalig aanvaller speelde bij AC Milan samen met de Italiaanse oud-middenvelder en in gesprek met DR geeft Tomasson aan dat hij wel gelijkenissen ziet tussen Schöne en Pirlo. “Ze zijn beiden erg slimme voetballers. Pirlo zocht wellicht wat vaker de diepte, maar het zijn geweldige spelers met een technische bagage, die maar heel weinig spelers hebben.”

“Schöne is een door God gegeven voetballer die dankzij zijn nieuwe positie nu wat meer naar achteren staat”, vervolgt Tomasson zijn relaas. “Hij wil altijd de bal hebben en op die manier kan hij wedstrijden voor ons controleren. Dat is ook wat we willen.” William Kvist stopte afgelopen zomer als international, waardoor er bij de nationale ploeg een plekje vrijkwam voor Schöne.

“Het is wat leuker bij het nationale team als je ook speelt”, stelt de Ajacied. “Ik kan me niet herinneren dat ik meerdere keren achter elkaar in de basis mocht beginnen. Het is de positie waar ik het liefst speel en ik hoop dat ik op deze positie kan blijven spelen tot ik ga stoppen. Ik heb het idee dat ik nog beter kan. Leeftijd is maar een getal. Ik voel me nog fit en ben blij dat ik speel.”