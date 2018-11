Paniek bij Atlético om sterspeler: ‘Ik zou hem een blanco cheque geven’

Jan Oblak wordt al maandenlang in verband gebracht met een vertrek bij Atlético Madrid. De Sloveense doelman ligt nog tot medio 2021 vast bij los Colchoneros en zowel Gabi als Juanfran hoopt dat Oblak gaat bijtekenen. “Oblak is net zo belangrijk als Antoine Griezmann, hij pakt punten voor Atlético”, zegt Gabi bij Cadena COPE.

“Atlético gaat proberen Oblak langer te binden en hij wil ook blijven. Ik weet zeker dat hij nergens naartoe gaat”, aldus de voormalig middenvelder van Atlético. “Dat de club geen groot budget heeft, is lastig. Je kan niet iedereen een hoog salaris geven. Het is een complexe situatie. Het is niet zo dat Atlético niet wil verlengen, maar je moet roeien met de riemen die je hebt.”

Juanfran hoopt dat zijn ploeggenoot snel een nieuw contract gaat tekenen bij de Spaanse topclub. “Ik zou alles in staat stellen daarvoor en ik hoop dat hij graag wil blijven. Spelers verlaten de club soms en anderen komen daarvoor in de plaats, geen probleem. Maar ik zou hem een blanco cheque geven, want hij verdient het”, zegt de verdediger bij El Larguero.

Afgelopen zomer werd Oblak gelinkt met onder meer Liverpool en Chelsea, die in zee gingen met respectievelijk Alisson Becker en Kepa Arrizabalaga. Atlético is naar verluidt momenteel in gesprek met de entourage van de Sloveen. De Spaanse club is bang dat een Europese grootmacht de ontsnappingsclausule van honderd miljoen euro gaat lichten.