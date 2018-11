‘Grote omslag’ aanstaande bij Bayern München: Robben ‘onder druk’

Bayern München draait geen goed seizoen, waardoor de kritiek op der Rekordmeister aanzwelt. Een van de kritische noten betreft de leeftijd van de selectie. De ploeg van trainer Niko Kovac zou te oud zijn, waarbij er gewezen wordt op onder anderen de 34-jarige Arjen Robben. Kicker meldt dat een grote ommekeer aanstaande is bij Bayern.

De contracten van veteranen Robben, Franck Ribéry en Rafinha lopen komende zomer af en het is maar de vraag of de Duitse topclub langer doorgaat met het trio. Kingsley Coman begrijpt de kritiek. “We hebben een heel goed team, maar het klopt dat we wat op leeftijd zijn gekomen. Op het juiste moment moet je over nieuwe spelers nadenken”, wordt de aanvaller geciteerd door De Telegraaf.

De Duitse grootmacht heeft de oudste selectie in de Bundesliga. Voorzitter Uli Hoeness geeft toe dat de drie genoemde routiniers mogelijk gaan vertrekken. “Het hangt ervan af hoe ze spelen. Je moet de spelers vertellen dat ze de komende drie of vier maanden onder druk staan. En dan moet je zien wie nog bruikbaar is en wie niet.” Volgens Kicker moeten ook Javi Martínez, James Rodriguez, Mats Hummels, Thomas Müller en David Alaba zich gaan bewijzen de komende tijd.

Bayern heeft verschillende spelers op het oog om de verjongingskuur van glans te voorzien. De huidige nummer vijf van de Bundesliga overweegt Benjamin Pavard (VfB Stuttgart), Kevin Vogt (Hoffenheim), Kai Havertz (Bayer Leverkusen) en Ante Rebic en Luka Jovic (beiden Eintracht Frankfurt) te strikken. De komst van verdediger Pavard lijkt al in kannen en kruiken. Naar verluidt verkast de wereldkampioen voor 35 miljoen euro naar Bayern.