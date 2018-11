PSV aasde op felbegeerde Gudelj: ‘Mijn salaris was een probleem’

Nemanja Gudelj vertrok afgelopen zomer op huurbasis bij Guangzhou Evergrande en sloot zich aan bij Sporting Portugal. De 26-jarige middenvelder, die nog tot volgend jaar zomer onder contract staat bij de Chinese club, had echter meerdere opties. Onder meer PSV had belangstelling voor de 22-voudig Servisch international.

“Er was veel interesse. Clubs uit meerdere landen meldden zich bij mijn zaakwaarnemer. Ik kon naar de Premier League, een prachtige competitie”, laat Gudelj aan ELF Voetbal weten. Onder andere Watford was in de markt. “Maar ik wilde liever naar een topclub die met meer zekerheid om de Europese plaatsen speelt.”

Ook topclubs uit Turkije, enkele partijen uit Spanje en PSV hadden interesse. “Voor hen (PSV, red.) was mijn salaris (naar verluidt zeven miljoen euro per jaar, red.) een probleem. Guangzhou Evergrande blijft een groot deel betalen, maar het resterende bedrag is voor Nederlandse clubs te hoog.” Guangzhou Evergrande wilde Gudelj alleen verhuren, zonder optie tot koop.

Zodoende vielen enkele clubs af en werd het uiteindelijk Sporting Portugal, waar sinds kort Marcel Keizer de scepter zwaait. “Een topclub die elk jaar om de prijzen meedoet. Een club die Champions League wil spelen en in alle opzichten groot is”, aldus Gudelj, die in het verleden ook actief was voor NAC Breda, AZ, Ajax en Tianjin Teda.