Koeman stapt op De Ligt af: ‘Dat gevoel is moeilijk uit te zetten’

Matthijs de Ligt gaf na de 1-7 overwinning van Ajax op Excelsior aan dat hij soms 'prikkels' miste bij wedstrijden in de Eredivisie. Bondscoach Ronald Koeman zei onlangs op een persconferentie het gevoel van de verdediger te begrijpen. Bij aankomst in Zeist stapte Koeman op De Ligt af om over de kwestie te praten.

"Hij vertelde me dat hij wist hoe lastig het is om dit soort wedstrijden te spelen", memoreert De Ligt in gesprek met Trouw. "Voor mij is het niet per se lastig, want het is gewoon een wedstrijd die je weer moet winnen. De focus is hetzelfde. Alleen, als het 2-0 of 3-0 staat, dan weet je: deze gaan we nooit meer verliezen. Dan begint de nonchalance er een beetje in te sluipen. Dat gevoel is moeilijk uit te zetten."

Vrijdag speelt De Ligt namens Oranje tegen onder anderen Olivier Giroud van Frankrijk. De stopper wil niet beamen dat de omslag van spitsen in de Eredivisie naar internationaal gelauwerde aanvallers een grote is. "Mijn voorbereiding is precies hetzelfde. Van Giroud weet ik wat voor type spits hij is. Zoiets leer je ook. Je leert spitsen langzaam een beetje te ontleden.”

De Ligt constateert dat de wedstrijden in de Champions League en met Oranje hem beter maken. "Ik weet steeds beter positie te kiezen en ben ook wat rustiger geworden op het veld. Vorig seizoen had ik rond deze tijd al vijf gele kaarten, nu pas één. Dat zegt wel iets over mijn manier van spelen nu. Als jonge jongen wil je er altijd in kleunen en volle bak gaan, waardoor je soms te laat komt en een overtreding maakt. Nu schat ik situaties beter in.”