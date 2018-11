Depay ziet ‘geweldige’ De Jong, Messi en Ronaldo: ‘Dat is veranderd’

Memphis Depay speelt dit seizoen een belangrijke rol bij Olympique Lyon en ook onder bondscoach Ronald Koeman bij het Nederlands elftal geniet de aanvaller van zijn spel. Depay produceert veel doelpunten en assists dit seizoen, maar de Oranje-international zegt tegenwoordig minder bezig te zijn met de cijfers.

Depay legt zijn nieuwe denkwijze uit aan de hand van een nabijgelegen flesje. “Als dit flesje leeg is, dan vul ik het elke dag. Voor de training, voor wedstrijden. Voller, voller, voller. Kwaliteit erin leggen, alles geven, laten zien wat je in je hebt. Dat heeft denk ik met nerves system te maken. Wel focussen dus, maar niet op cijfers, of op een succes dat je al eerder hebt behaald, of jezelf iets opleggen.”

De 24-jarige aanvaller zegt dat je moet genieten van wat je doet. “Vanaf vorig jaar januari heb ik van 99,9 procent van de wedstrijden genoten”, wordt de aanvaller geciteerd door het Algemeen Dagblad. Depay was in de laatste tien interlands bij acht doelpunten betrokken, maar de voormalig PSV'er interesseert dat minder dan voorheen.

“Vroeger keek ik naar dat soort dingen en dacht ik: het gaat goed, man. Ook toen wilde ik altijd al meer, dat wil een mens nu eenmaal. De vraag is vooral: ga je leven voor je cijfers? Ik geloof er meer in om te doen wat ik elke dag doe. Trainen. Hard trainen. Maar ook: op een vrije middag naar Genève rijden en daar de bijbel lezen. Muziek maken ook. Je hoofd leeg maken, relaxen, en dan weer: alles geven. Genieten. Dan komt de rest vanzelf.”

Depay wil nog steeds de beste zijn, maar die ambitie speelt niet meer op de voorgrond bij hem. “Ik kan heel erg genieten van een Frenkie de Jong, van een Iniesta. Messi, Ronaldo. Dat zijn allemaal geweldige voetballers waarvan ik blij ben dat ik soms met ze op het veld sta. Terwijl vroeger... Wilde ik de competitie met ze aan. Dat is veranderd”, wordt hij geciteerd door de Volkskrant.