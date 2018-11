Clubleiding NEC spreekt vertrouwen uit: ‘Posities staan niet ter discussie’

De clubleiding van NEC heeft het vertrouwen uitgesproken in trainer Jack de Gier en zijn technische staf. Technisch directeur Remco Oversier spreekt de verwachting uit dat de huidige selectie onder leiding van de trainer de weg naar boven zal weten in te slaan.

NEC hoopt dit seizoen een gooi te doen naar promotie naar de Eredivisie, maar voorlopig is de club terug te vinden op de teleurstellende achtste plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Van de afgelopen zes wedstrijden werden er vier verloren, waardoor de achterstand op koploper Sparta Rotterdam is opgelopen tot negen punten. In aanloop naar de wedstrijd van zondag tegen Sparta, spreekt Oversier zijn vertrouwen uit. “Wij hebben alle vertrouwen in deze technische staf en de selectie. Posities staan niet ter discussie. Dat niemand tevreden is met de huidige resultaten, staat buiten kijf. Het is logisch dat men zich zorgen maakt, dat hoort bij een club met de ambities van NEC”, aldus Oversier in gesprek met de Gelderlander.

Ook algemeen directeur Wilco van Schaik verwacht dat het allemaal goedkomt met NEC. “We krijgen zondag al een kans het tij te keren”, aldus Van Schaik. “We leven in een glazen huis, dus vinden veel mensen er wat van. Dat hoort erbij en geeft aan dat de club leeft. Dat we uit deze situatie moeten komen is iedereen duidelijk. Dat doen we vooral intern met de mensen die er toe doen en die de situatie kunnen beïnvloeden. Het heeft niet zoveel zin dit breed buiten de club te delen.” De thuiswedstrijd tegen Sparta in speelronde veertien begint zondag om 16.45 uur.