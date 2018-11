Van Dijk: ‘Ik mag het misschien niet zeggen, maar ik vind het echt schandalig’

Virgil van Dijk vindt het ‘schandalig’ dat er in de Eredivisie nog altijd op kunstgras gespeeld wordt. De aanvoerder van het Nederlands elftal is net als de bondscoach van Oranje fel tegenstander van kunstgras op het hoogste niveau, zo laat hij weten aan het Algemeen Dagblad.

Bondscoach Ronald Koeman gaf onlangs al aan dat hij tegen kunstgras is. “Ik zit voor de televisie naar wedstrijden op kunstgras te kijken en schakel dan naar duels met internationals over de grens op echt gras. Een enorm verschil”, aldus Koeman eerder deze week op een persconferentie. Van Dijk komt in de Premier League geen enkel kunstgrasveld tegen en is ook tegenstander. “Ik mag het misschien niet zeggen, maar ik vind het echt schandalig dat er in de Eredivisie nog steeds op kunstgras wordt gespeeld.”

Donderdag staat er in Stadion De Galgenwaard een vergadering op het programma over de toekomst van het Nederlandse voetbal. Er wordt onder meer gesproken over de eventuele afschaffing van het kunstgras in de Eredivisie. Verder wordt er gesproken over de verbetering van de kwaliteit en bescherming van de jeugdopleiding en de verdeling van de tv-gelden.