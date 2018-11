‘Ik zal niet snel zeggen dat Toni Kroos maar achter mij aan moet gaan lopen’

Frenkie de Jong heeft de afgelopen interlandperiodes veel indruk gemaakt en lijkt zich ook tegen Frankrijk weer op te kunnen maken voor een basisplaats. In gesprek met De Telegraaf geeft de Ajacied aan fit te zijn en aan de aftrap te kunnen verschijnen. “Na een halve voorbereiding door gescheurde enkelbanden vorig seizoen, heb je altijd een beetje kwakkelmomentjes in het seizoen, zoals vorige maand met m’n kuit. Als het goed is, is het nu allemaal goed”, aldus De Jong.

De drievoudig Oranje-international maakte veel indruk in de wedstrijden tegen Peru, Frankrijk en Duitsland. Hij stond tegenover grote namen, maar leek daar niet van onder de indruk te zijn. “Ik heb heel veel respect voor de tegenstander. Ik weet dat daar (bij Frankrijk en Duitsland, red.) spelers lopen met carrières waar ik alleen maar van kan dromen. Maar het is niet door hun carrières dat ik dan denk: ik ga ze niet aanvallen of niet passeren. Dat moet je niet hebben.” Tijdens het interview wordt een uitspraak van Wesley Sneijder aangehaald. De oud-international zei ooit dat Michael Ballack maar achter hem aan moet lopen tijdens de wedstrijd. Of De Jong er ook op die manier in staat? Ik denk niet dat ik snel zal zeggen dat Toni Kroos maar achter mij aan moet gaan lopen. Ik denk dat ik daar nog niet aan toe ben.”

Afgelopen zondag was Ajax met 1-7 te sterk voor Excelsior. De discussie over een snellere stap voor talenten naar het buitenland kwam daardoor op gang. Ook bondscoach Ronald Koeman zei te begrijpen dat spelers door de grote krachtsverschillen in de eigen competitie eerder geneigd zijn om aan een transfer te denken. “Ik denk dat het juist wel goed is af en toe grote uitslagen neer te zetten, niet per se verkeerd. Vroeger was dat ook zo. Maar ik snap wat bedoeld wordt met sneller toe zijn aan een hoger niveau”, aldus De Jong. “Prikkels missen, dat heb ik nu nog niet zo heel erg. Ik kan nu wel zeggen dat ik toe ben aan een volgende stap, maar misschien speel ik volgende week dramatisch en krijg ik juist dát te horen.”