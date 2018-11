‘Geen Super League tot 2024; topclubs ontkennen plannen’

Er komt voorlopig geen Super League. Dat was woensdag de uitkomst van een vergadering van de UEFA Club Competitions Committee. Clubs als Bayern München en Barcelona hebben aangegeven geen gesprekken te voeren over deelname aan de competitie.

Eerder deze maand meldden diverse media op basis van gelekte documenten van klokkenluidersplatform Football Leaks dat de Europese elite bezig was met het opzetten van de Super League, die medio 2021 van start zou moeten gaan. Deze competitie zou de Champions League vervangen, met een deelnemersveld van zestien Europese topclubs.

Deze geruchten kunnen nu de prullenbak in, zo meldt De Telegraaf donderdag. Behalve Bayern en Barcelona hebben ook de directeur van de ECA (gezamenlijke Europese topclubs) en de vertegenwoordiger va de nationale Europese competities ontkend dat zij bezig zijn met het opzetten van de Super League.

Alle grote topclubs hebben verzekerd dat zij zullen deelnemen aan de volgende Europese cyclus van de UEFA, die loopt van 2021 tot 2024. Wat daarna gebeurt is vooralsnog onduidelijk. De toekomst van de Champions League is in ieder geval tot en met 2024 gewaarborgd. Ook zullen de Europese topclubs verbonden blijven aan hun nationale competities en zich daar voorlopig niet van scheiden.