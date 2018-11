Locadia wil weg bij Brighton: ‘Een duidelijke uitleg heb ik nooit gehad’

Jürgen Locadia overweegt zijn club Brighton & Hove Albion in januari te verlaten. De spits werd nog geen jaar geleden voor minimaal zeventien miljoen euro aangetrokken, destijds een recordbedrag voor de club uit de Premier League. De 25-jarige aanvaller komt weinig aan spelen toe en moet genoegen nemen met korte invalbeurten. “Deze situatie doet gewoon pijn”, vertelt hij.

In januari van dit jaar trok Locadia de deur bij PSV achter zich dicht. Hij was klaar voor een nieuwe uitdaging en vertrok naar Brighton, waar hij een contract tot medio 2022 tekende. Mede door blessureleed kwam hij vorig seizoen niet verder dan zes wedstrijden in de Premier League. Dit seizoen begon hij in de competitie slechts eenmaal in de basis en kwam hij zeven keer als invaller binnen de lijnen. “Ik probeer positief te blijven, maar ik word ook ouder”, vertelt Locadia in een intrerview met De Telegraaf. “Ik ben nu op een leeftijd dat ik wekelijks moet spelen. Bij Brighton heb ik niet het idee dat mijn situatie snel zal veranderen. Voor mijn gevoel heb ik nooit de kans gekregen om te laten zien wat ik waard ben. Ik denk dat de winter een mooi moment is om na te denken of dit nog goed voor mij is.”

Manager Chris Hughton houdt voorlopig vast aan de 35-jarige Glenn Murray in de punt van de aanval, terwijl Locadia ook concurrentie heeft van bijvoorbeeld Alireza Jahanbakhsh. “Een echte duidelijke uitleg, waarom ik niet speel, heb ik nooit gehad”, vervolgt Locadia. “De trainer zal de andere spitsen beter vinden. Dat moet ik natuurlijk respecteren. Maar het is ook mijn carrière, ik kan niet ’ja en amen’ blijven zeggen. Ik train superhard, ben topfit, maar moet het vooral in invalbeurten van tien minuten laten zien. Dat is echt heel moeilijk.”

Locadia merkt dat de manager eerder voor anderen kiest in de aanval. “De hele verhaallijn klopt niet. Dat is wat mij boos maakt. Ik was in februari fit, maakte doelpunten en speelde ook nog een goede wedstrijd tegen Manchester United in de FA Cup. Daarna heb ik nauwelijks gespeeld, terwijl ze me koste wat kost wilden hebben in januari. In de zomer draaide ik een goede voorbereiding, maar tevergeefs. Dat klopt gewoon niet.”

Afgelopen zomer was er veel interesse voor Locadia, maar toen wilde Brighton hem niet laten gaan. Locadia maakte met zijn zaakwaarnemer de afspraak om zijn situatie tot aan de winter aan te kijken. “Ik respecteer Brighton, maar ik hoop dat ze mij in deze situatie ook respecteren. Ik ben ook maar een mens. Ik wil voor het hoogst haalbare gaan en niet verhuurd worden aan een club in de Championship, bijvoorbeeld. Ik hoop op een club in Spanje, Duitsland, zoiets. Ik moet het zelf natuurlijk laten zien en dan hopen dat ik dan een eerlijke kans krijg.”