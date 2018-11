Manchester City moet Mendy andermaal tijdje missen na operatie

Manchester City zal Benjamin Mendy opnieuw een tijdje moeten missen, zo melden the Citizens via de officiële kanalen. De Franse vleugelverdediger is in Barcelona woensdag geopereerd aan zijn knie, het gewricht dat hem vorig jaar praktisch het hele seizoen aan de kant hield. Het is nog onduidelijk hoe lang Mendy aan de kant zal staan.

Men verwacht dat Mendy dit kalenderjaar in ieder geval niet meer in actie zal komen voor Manchester City. De 24-jarige vleugelverdediger speelde afgelopen zondag nog negentig minuten mee in het gewonnen thuisduel met Manchester United (3-1). Daarna zou Mendy zich bij de Franse ploeg voegen, maar hij meldde zich maandag af. Hij liet zijn knie onderzoeken in de kliniek van dr. Ramon Cugat in Barcelona.

Daar kwam een probleem met de meniscus in de linkerknie aan het licht, waaraan Mendy woensdag geopereerd is. De huidige problemen houden geen verband met de zware knieblessure waar de verdediger vorig seizoen mee kampte. Destijds stond Mendy maanden aan de kant, nadat hij de voorste kruisband in zijn rechterknie had afgescheurd en daaraan geopereerd moest worden.

Ondanks dat Mendy vorig seizoen een behoorlijk deel van het jaar moest missen, maakte hij afgelopen zomer wel deel uit van de WK-selectie van Frankrijk. Les Bleus kroonden zich in Rusland tot wereldkampioen. Dit seizoen speelde Mendy tot dusver elf wedstrijden voor Manchester City, waarin hij goed was voor vijf assists.