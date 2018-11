‘Dit is het Ajax van Noorwegen, hier moet je altijd winnen en is er altijd druk’

Rosenborg BK kroonde zich afgelopen weekeinde voor de 26e keer tot kampioen van Noorwegen. De formatie van interim-trainer Rini Coolen stelde de landstitel veilig met een 0-1 overwinning op Start Kristiansand. Daarna barstte er geen groot feest los, zo vertelt de oefenmeester in gesprek met TC Tubantia.

“Het gaat er hier iets anders aan toe dan op veel andere plekken waar een kampioenschap wordt gevierd”, aldus Coolen, die een groot deel van zijn selectie direct zag vertrekken voor interlandverplichtingen. “We hebben tien internationals en die zijn meteen doorgevlogen voor hun wedstrijden deze week in de Nations League. Over twee weken bij onze thuiswedstrijd staan er wat festiviteiten op de rol heb ik gehoord. Nu is iedereen gewoon weer aan het werk gegaan.”

“Dit is het Ajax van Noorwegen, hier moet je altijd winnen en is er altijd druk van binnenuit en buitenaf”, vervolgt de geboren Arnhemmer. Hij was in eerste instantie als hoofd jeugdopleidingen werkzaam bij de Noorse topclub. Na het vertrek van trainer Kåre Ingebrigtsen werd Coolen doorgeschoven. “Over een kampioenschap is niet gesproken. Ik heb maar één opdracht meegekregen: het veiligstellen van Europees voetbal.”

Rosenborg kan nog de dubbel pakken, indien er in de bekerfinale afgerekend wordt met Strømsgodset IF. Daarna keert Coolen in principe terug naar de functie van hoofd jeugdopleidingen. “De club is inmiddels op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer en ze hebben mij ook gevraagd of ik een kandidaat wil zijn. Ik sta daar zeker open voor, maar als de club voor iemand kiest, dan pak ik met net zoveel plezier mijn werk bij de academie weer op. Ik heb het hier geweldig naar mijn zin.”