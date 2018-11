Donderdag, 15 November 2018

Real maakt zich zorgen over overgewicht bij Isco

Chris Smalling is bij Manchester United in het bezit van een aflopend contract. Er wordt onderhandeld over een nieuwe verbintenis, maar diverse Premier League-clubs, onder wie Everton, hopen hem transfervrij te kunnen binnenhalen. (The Sun)

Als het aan José Mourinho ligt, mag Matteo Darmian vertrekken bij Manchester United. The Red Devils laten de Italiaan niet voor een appel en een ei gaan, want hij moet minimaal vijftien miljoen euro in het laatje brengen. (London Evening Standard)

Bij Real Madrid maakt men zich zorgen over de fitheid van Isco. De aanvallende middenvelder kampt sinds zijn blindedarmontsteking met overgewicht en lijkt daar moeilijk vanaf te kunnen komen. (El Chiringuito)

Juventus is van plan om Moise Kean in januari andermaal op huurbasis te laten gaan. De jonge aanvaller komt bij la Vecchia Signora weinig aan spelen toe en verschillende clubs nemen hem graag tijdelijk over. (Corriere dello Sport)

Barcelona gaat in de winterstop een nieuwe verdediger aan de selectie toevoegen. Samuel Umtiti herstelt momenteel nog van een blessure en de Catalanen willen de opties in defensief opzicht vergroten. (AS)