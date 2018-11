‘Chelsea moet na onthullingen Football Leaks vrezen voor transferverbod’

Chelsea moet mogelijk vrezen voor een transferverbod van twee jaar. Het Franse Mediapart onthult op basis van documenten van Football Leaks dat the Blues de regels hebben overtreden met het aantrekken van veertien spelers onder de achttien jaar. Eén van de spelers bij wie Chelsea foutief zou hebben gehandeld, is Bertrand Traoré.

De Burkinees werd officieel door Chelsea in 2014 aangetrokken, toen hij net een aantal maanden achttien jaar oud was. The Blues zouden Traoré echter drie jaar eerder al naar Engeland hebben gehaald. In de tussentijd ging de aanvaller naar een privéschool, terwijl hij volgens de officiële lezing stage liep bij Chelsea. Voordat hij officieel bij Chelsea tekende, had hij daardoor volgens de gegevens van de FA al een aantal wedstrijden achter zijn naam staan.

Dat Chelsea zich op deze manier al verzekerd had van de diensten van Traoré voor zijn achttiende, is tegen de regels van de FIFA. Spelers die afkomstig zijn van buiten de Europese Unie mogen pas na hun achttiende verjaardag worden vastgelegd. Traoré werd door Chelsea tot twee keer toe verhuurd: aan Vitesse en Ajax. In de zomer van 2017 deden the Blues de Burkinees van de hand aan Olympique Lyon, dat circa tien miljoen euro voor hem betaalde.

Eerder werden Barcelona en Atlético Madrid in soortgelijke gevallen bestraft met een transferverbod en forse boetes. Volgens verschillende Engelse media, onder wie Sky Sports moet Chelsea vrezen voor een vergelijkbare straf. In een eerder stadium deed de FIFA al onderzoek naar het aantrekken van jeugdspelers door Chelsea, maar destijds kwam het niet tot een straf. De Engelse club laat daarom in een statement weten dat men eerder al ‘volledig heeft meegewerkt aan de onderzoeken van de FIFA’ en dat er geen uitspraken gedaan worden over individuele gevallen.