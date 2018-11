Matuidi op zijn hoede voor Oranje: ‘Ze kunnen gevaarlijk uit de hoek komen’

Oranje neemt het komende vrijdag in De Kuip op tegen Frankrijk. Eerder in de Nations League ging Nederland in Parijs met 2-1 onderuit tegen de regerend wereldkampioen. Daarna volgde een 3-0 overwinning op Duitsland, die ook in Frankrijk indruk heeft gemaakt. Blaise Matuidi zegt dat de Fransen op hun hoede zijn voor Oranje.