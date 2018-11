‘Er is geen enkele reden waarom ik niet op een dag in Engeland zou spelen’

Christian Pulisic speelt sinds 2015 bij Borussia Dortmund, maar werd al meer dan eens in verband gebracht met een vertrek uit Duitsland. Verschillende clubs uit de Premier League zouden de 21-voudig Amerikaans international in het vizier hebben. Pulisic zegt in gesprek met Goal dat hij zichzelf ooit wel in Engeland ziet spelen.

“Het is duidelijk dat we tot dusver een fantastisch seizoen hebben bij Borussia Dortmund en ik geniet daar enorm van. In de interlandbreaks wordt er dan geregeld wat over mijn toekomst gevraagd. Ik heb eerder gezegd dat ik probeer om de artikelen over mijn toekomst links te laten liggen”, zegt de twintigjarige vleugelaanvaller. “Ik weet dat er wel weer over gesproken zal worden, maar het heeft niet mijn prioriteit.”

“De Premier League is een competitie waar ik als kind altijd van gedroomd heb. Er is geen enkele reden waarom ik niet op een dag in Engeland zou spelen”, vervolgt Pulisic. Hij staat donderdagavond met de Verenigde Staten tegenover Engeland, waar hij ploeggenoot Jadon Sancho treft. “De sky is the limit voor die jongen. Hij heeft zoveel talent en is een geweldige speler. We hebben erover gesproken dat we mogelijk tegenover elkaar staan.”

“Dat zou natuurlijk geweldig zijn, omdat we iedere dag met elkaar op het trainingsveld staan”, zegt de Amerikaan over Sancho, die Manchester City een jaar geleden verruilde voor Borussia Dortmund. “Soms moet je opvallende keuzes maken om succesvol te zijn. Ik heb hetzelfde gedaan door naar Duitsland te verhuizen. Ik ben blij dat het voor hem allemaal zo goed heeft uitgepakt en hoop dat hij deze lijn kan doortrekken.”